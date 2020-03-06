App Store ve Play Store'dan Corona Virüsü Önlemi

iOS uygulama mağazası App Store ve Android uygulama mağazası Google Play Store, son dönemde hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü için önlem aldı.

Google Play'de Corona Virüsü Aramaları Gösterilmiyor

Google Play Store'da Corona virüsü araması yaptıysanız herhangi bir sonuç bulunamadı mesajını almış olmalısınız. Google Play Store'da Corona virüsü ile ilgili herhangi bir arama sonucu gösterilmemekte. Google tarafından bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Apple tarafında durumun biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

App Store'da Corona virüsü araması yaptığınızda resmi bilgileri sunan uygulamalar çıkmakta. Bir geliştirici yaptığı açıklamada Apple'dan yazılı bir bildiri aldığını ve bildiride uygulamalarda tıbbi bilgilerin olması gerektiğini yanlış bilgiler bulunan uygulamaların mağazadan kaldırılacağı bilgisi paylaştı.

Google ve Apple aldığı önlemler ile vatandaşların yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmekte. Şu anda dünya çapında Corona virüsünden dolayı 3 bin 383 kişi hayatını kaybetti. Virüsün 97 bin 945 kişiye bulaştığı açıklandı. Corona virüsü MERS ve SARS salgınlarını gerisinde bıraktı. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.