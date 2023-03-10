App Store Yeni Fiyatlandırma Sistemine Geçiyor: Zam Gelecek mi?

Apple, App Store'a yeni bir fiyat sisteminin geleceğini ortaya koyan geliştirici belgelerini yayınladı. Şirket şimdi fiyat noktalarının sayısını 10 kat artırarak geliştiricilerin 900 seçenek arasından seçim yapmasına olanak tanıyor. Peki bu yeni sistem kullanıcıya nasıl yansıyacak?

Bu, mevcut sistemdeki sabit fiyat değerleri olan 0,99 dolar sisteminden daha çok özgürlük tanıyor ve geliştiriciler isterlerse tam sayı değerleri belirleyebilirler.

Mevcut sistemde uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma 0,29 dolardan başlayabilirken, bir geliştiricinin ücretlendirebileceği en yüksek tutar 10.000 dolar ancak bunun için Apple'dan özel izin alınması gerekmekte. Yeni sistemde 10 dolara kadar her 0,10 dolarlık aralığı ya da 50 dolara kadar her 0,50 dolarlık aralığı içerecek.

Uygulamaların TL Fiyatlarına Zam Gelebilir

Geliştiriciler ayrıca her ülke veya bölgedeki en yaygın fiyatlandırma kurallarını takip eden "küresel olarak eşitlenmiş fiyatları" kullanabilecekler. Uygulamaların ve uygulama içi satın alımların kullanılabilirliği, geliştiricilerin kullanıcılarına "özelleştirilmiş hizmetler" sunmalarına olanak sağlamak için bölgeselleştirilebilir.

Basın açıklamasında Apple'ın 9 Mayıs 2023 tarihinde 175 App Store mağazasının tamamında mevcut uygulamalar ve tek seferlik uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırmayı güncelleyeceği ve küresel olarak eşitlenmiş maliyetin "finansal veri danışmanlarından kamuya açık döviz kuru bilgileri" kullanılarak uyarlanacağı belirtildi.

Geliştiriciler son tarihten önce güncelleme yapmazlarsa Apple bunu onlar için yapacak ve dönüşümü temel dolar fiyatına dayandıracak. Bu da bazı uygulamaların TL fiyatlarında değişikliğe yol açabilir.