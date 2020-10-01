AppGallery ile Hep Kazan Kampanyası Devam Ediyor: Bedava Kahveyi Kaçırmayın

AppGallery’de 18 Ekim 2020 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanyaya katılan herkes kazanıyor. Kahve Dünyası’nın da artık dahil olduğu kampanya kapsamında, Şanslı Çarkı çeviren kullanıcılar anında 6 hediyeden birini kazanıyorlar.

AppGallery Ücretsiz Kahve Dağıtıyor!

Huawei kimliği ile AppGallery üzerinden AppGallery ile Hep Kazan için hazırlanan uygulama listesinden kampanya süresi içerisinde 1 uygulama indirildiğinde Şanslı Çarkı çevirmek için 1 hak kazanılabiliyor.

Şanslı Çarkı çevirerek kazanılabilecek ödüller arasında tüm operatörlerde geçerli Günlük 500 MB internet paketi, Günlük 1 GB internet paketi, Haftalık 1 GB internet paketi, Haftalık 2 GB internet paketi, 50TL değerinde Huawei Online Mağaza hediye çeki ve Kahve Dünyası’ndan bir adet ücretsiz içecek bulunuyor.

Bu hediyeler sonrasında kullanıcılar, kişisel bilgilerini doldurarak o hafta yapılan özel çekilişe katılma hakkı kazanıyorlar.

Kullanıcılar her hafta, 5 adet Huawei MateBook D15, 25 adet Huawei Watch GT 2 ve büyük ödül olarak 1 adet Huawei Mate Xs ürünlerinden birini kazanma şansı yakalayacaklar.

Milli Piyango tarafından yapılacak haftalık çekilişin kazananları, Ad, Soyad ve Şehir bilgileriyle birlikte, 28.09.2020 ile 4.10.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ilk hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 14.10.2020 tarihinde, 5.10.2020 ile 11.10.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ikinci hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 21.10.2020 tarihinde, 12.10.2020 ile 18.10.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan üçüncü hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 29.10.2020 tarihinde Birgün Gazetesi’nde yayınlanacak.

Her bir kullanıcı anlık ödül kazanma hakkından haftada 1 kere, haftalık ürün çekilişinde ise haftalık 10 katılım hakkına sahip olacak.

Hemen aşağıdan AppGallery'i cihazınıza indirebilirsiniz.