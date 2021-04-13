AppGallery Ramazan Kampanyası Başladı!

AppGallery Ramazan Kampanyası resmen başladı. Ramazan ayı boyunca AppGallery isimli uygulama mağazasında harcama yapan kullanıcılar, puan ve çeşitli hediyelerin sahibi olacak. Peki, kampanya kapsamında hangi ödüller verilecek? Kampanyaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

AppGallery Ramazan Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, kullanıcıları sevindiren yeni bir kampanya başlattı. Gerçekleştirdiği kampanyalar ile kullanıcıların gönlünde taht kuran teknoloji devi, yeni kampanya ile beraber kullanıcılara çeşitli ödüller dağıtacak. Peki, Huawei firmasının düzenlediği kampanyaya katılmak için ne yapmak gerekiyor?

Kullanıcılar, Ramazan Kampanyası kapsamında AppGallery isimli uygulama mağazası üzerinden harcamalar yaparak ödül, hediye ve puan kazanabilecek. Ödül, hediye ve puanlara sahip olabilmek için mağazada yer alan uygulamaları satın alabilir ya da uygulama içi satın alma yapabilirsiniz. Yani bu konuda herhangi bir sınırlama yer almıyor. Kampanya 18 Mayıs tarihinde sona erecek.

AppGallery Ramazan Kampanyası Ödülleri Neler?

Kampanya kapsamında kullanıcıların harcamaları üç farklı kategoride değerlendirilecek. Gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda ise ekstra puan ve hediye verilecek. Çinli teknoloji devinin düzenlediği kampanyada kategoriler şu şekilde:

İlk Kez Satın Alma Yapan Kullanıcılar : Teknoloji devinin uygulama mağazası üzerinden ilk kez uygulama içi satın alma yapan kullanıcılar, harcamalarının %100'lük kısmını Huawei Puan olarak geri alabilecek. Örnek verecek olursak 100 TL harcadığınız takdirde 100 Huawei Puan alacaksınız.

: Teknoloji devinin uygulama mağazası üzerinden ilk kez uygulama içi satın alma yapan kullanıcılar, harcamalarının %100'lük kısmını Huawei Puan olarak geri alabilecek. Örnek verecek olursak 100 TL harcadığınız takdirde 100 Huawei Puan alacaksınız. Tüm Satın Alma Yapan Kullanıcılar : AppGallery olarak isimlendirilen mağaza üzerinden uygulama içi satın alma yapan kullanıcılar, harcamalarının yüzde 25'lik kısmını Huawei Puan olarak geri alabilecek. Örneğin 100 TL harcadığınız takdirde 25 Huawei Puan alacakasınız.

: AppGallery olarak isimlendirilen mağaza üzerinden uygulama içi satın alma yapan kullanıcılar, harcamalarının yüzde 25'lik kısmını Huawei Puan olarak geri alabilecek. Örneğin 100 TL harcadığınız takdirde 25 Huawei Puan alacakasınız. En Fazla Satın Alma Yapan Kullanıcılar: Belirli bir tutarın üzerinde satın alma gerçekleştiren kullanıcılar, Huawei Puanın yanı sıra ekstra Huawei Puan ya da Fiziksel Ödüller de kazanacak. Kullanıcılar, her bir harcama seviyesine ulaştığında yeni bir ödüle sahip olabilecek. Örneğin toplamda 150 bin TL harcama yaptığınızda aşağıda yer alan ödüllerin tamamını kazanabileceksiniz.