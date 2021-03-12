Apple'ın Gizli Tasarımları Çalındı mı? Eski Lidere Dava Açtı

Apple'ın gizli tasarımları çalındı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Apple açtığı son davada, eski tasarım liderinin gizli belgeleri çaldığını işaret ediyor. Apple'ın "X Projesi" isimli bir dosya açığa çıkmış olabilir.

Apple, eski bir ürün tasarım mimarı olan Simon Lancaster'a dava açtı. Lancester'ı piyasaya sürülmemiş Apple ürünleriyle ilgili ticari sırları ve ayrıntıları medya muhabirine satmakla suçluyor. Lancaster Apple'dan ayrıldıktan sonra, bir sonraki girişiminin tanıtımını yapma umuduyla muhabirle anlaşmış olabilir.

Simon Lancaster 2008 yılında Apple'da çalışmaya başladı. 11 yıl boyunca farklı noktalarda görev yürüten Lancaster'ın son alanı ise ileri malzeme ve ürün tasarım mimarı olmaktı.

2019'da malzeme tasarım şirketi olan Arris Composites'e tüketici ürünleri başkanı olarak katılmak üzere Apple'dan ayrıldı. Arris'e geçişini duyuran bir basın bültenine göre Lancaster, 13 inç ve 15 inç Macbook Pro ve Touch Bar yeniden tasarımlarının yanı sıra piyasaya sürülmemiş Apple ürünleri üzerinde çalıştı.

Apple ise açtığı davayla ilgili yayınladığı basın bildirisinde şu ifadelerden bahsetti:

Müşterilerimizi memnun etmek ve dünyayı değiştirmeleri için onları güçlendirmek umuduyla her gün on binlerce Apple çalışanı yeni ürünler, hizmetler ve özellikler üzerinde yorulmadan çalışıyor. Fikirleri ve gizli bilgileri çalmak onların çabalarını baltalıyor, Apple'a ve müşterilerimize zarar veriyor. Bu kişinin ticari sırlarımızı kasıtlı olarak çalmasını, etik kurallarımızın ve politikalarımızın ihlalini kişisel kazanç için çok ciddiye alıyoruz. Çok değer verdiğimiz yenilikleri korumak için elimizden geleni yapacağız.

Apple'ın gizli tasarımları çalındı iddiası

Apple'ın davasına göre, Lancaster ve adı verilmeyen muhabiri 2018'de bilgi edinme hakkında iletişim kurmaya başladı. Lancaster'ın daha sonra 2019'da muhabiriyle iletişime geçtiği ve kendisinden "girişimi için sorun yaratabilecek" bir Apple ürününe ilişkin söylentileri araştırmasını istediği bildirildi.

Ekim 2019'da Lancaster, muhabirine Apple'dan ayrılmayı planladığını bildirdi. Apple ürünleri hakkında gizli bilgiler veren eski lider, muhabirden ayrıca Apple'ın "X Projesi" olarak adlandırdığı bir proje hakkında ek bilgi almasını da istedi.

Lancaster 15 Ekim'de Apple'a istifa bildirimini sundu, ancak medya kaynağıyla sohbet etmeye devam etti.

Apple ayrıca Lancaster'ın istifa bildirimini gönderdikten sonra bile "X Projesi" ile ilgili daha fazla bilgi almak için toplantıya katıldığını iddia ediyor.

ABD'li teknoloji devi, Lancaster'ın Apple kimlik bilgilerini, iş süresinin 1 Kasım 2019 gece yarısı sona erene kadar gizli bilgileri indirmek için kullandığını iddia etti. Apple'a göre Lancaster, 1 Kasım gecesi harici bir konumdan giriş yaptı ve şirketin çalışanlarına dağıttığı materyalleri topladı.