Apple, 1 Milyar Dolarlık Toplu Dava ile Karşı Karşıya: Peki Neden?

Apple, Avrupa'daki 1.500 uygulama geliştiricisi tarafından açılan ve App Store ücretleri nedeniyle 1 milyar dolar tazminat talep eden bir toplu davayla boğuşuyor.

Söz konusu sorun, uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için geliştiricilerden alınan %15 ila %30 oranındaki "Apple Vergisi". Dava, bu ücretlerin aşırı olduğunu ve yalnızca Apple'ın iPhone ve iPad'ler için uygulama dağıtımındaki tekeli nedeniyle mümkün olduğunu iddia ediyor.

Teknoloji devi Apple, Avrupa'da iPhone'un tescilli Lightning portunu standart USB-C portu ile değiştirmesini sağlayacak yasal değişiklikler de dâhil olmak üzere başka zorluklarla da karşı karşıya kalmıştı. Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu'nun Dijital Piyasalar Yasası (DMA) yakında Apple'ı iPhone kullanıcılarının üçüncü taraf iOS uygulama vitrinlerinden uygulama yüklemelerine izin vermeye zorlayacak.

Apple Dışarıdan Uygulama Yüklemeye Neden İzin Vermiyor?

Apple, iki ana nedenden ötürü mağaza dışından yüklemeye karşı çıkıyor. Bunlardan ilki kötü amaçlı yazılım yüklü uygulamaların kullanıcıların cihazlarına yüklenme potansiyeli ve geliştiricilerin kullanıcıları "Apple Vergisi"ni atlayarak Apple dışı ödeme platformlarına yönlendirebilmesi.

Toplu dava, East Anglia Üniversitesi Rekabet Politikası Merkezi'nde profesör olan Sean Ennis tarafından açıldı. Ennis, Apple'ın ücretlendirmelerinin adil olmadığını ve suiistimal edici fiyatlandırma oluşturduğunu, hem geliştiricilere hem de uygulama alıcılarına zarar verdiğini savunuyor.

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