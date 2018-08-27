Apple-1 Rekor Fiyatla Açık Artırmaya Sunuldu

Apple şirketinin yadigar ürünlerinden olan ve tam 42 yıl önce ortaya çıkan Apple-1 rekor fiyat ile açık artırmaya sunuldu. Apple’ın ilk ürünü olma özelliğini taşıyan bu bilgisayardan yalnızca 200 adet bulunuyor.

Dünyanın en değerli şirketi olma yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Apple'ın ilk ürünü olan Apple-1'in çalışır modeli açık artırma ile yeni alıcısını bulacak. Dünya üzerinde yalnızca 200 adet bulunan Apple-1'lerin sadece 50 tanesi çalışır durumda. Açık artırmaya sunulan Apple-1 ile birlikte orijinal monitörü ve klavyesi de verilecek.

Geçtiğimiz gün yapılan bir duyuruda Apple-1'in açık artırmadaki başlangıç fiyatının 300 bin dolar olarak belirlendiği ifade edildi. 42 yıllık bir efsane olan Apple-1'in 1 MHz işlemciye ve 4 KB hafızaya sahip olduğu belirtildi. Fakat bilgisayar tarihi için önemli yere sahip olan bu cihazın üretildiği yıl 666 dolardan alıcı bulduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Tamamen orijinal Apple-1 anakartını, kaset arabirimini, monitörü, klavyeyi ve Apple-1 güç kablosunu açık artırmayla birlikte verecek olan satıcının RR Auction şirketi olduğu öğrenildi. Apple'ın ilk kişisel bilgisayarı olma özelliğini taşıyan bu cihazın kaç liradan satılacağını bekleyip göreceğiz.