Apple, 1 Trilyon Dolar Değere Ulaşan İlk Şirket Olacak

ABD'li teknoloji devi Apple, 2018'de dünyada 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olabilir. Yeni amiral gemisi iPhone X'in hayal kırıklığı yaşatan satışlarına rağmen bu iddiayı güçlü bir şekilde sürdüren şirketin, çok yakın bir zamanda 1 trilyon dolar barajını aşması bekleniyor.

Her bir şirketin hisse fiyatını alarak ve onun mevcut hisse sayısıyla çarparak oluşturulan değerlendirmede ilk beş sırayı; Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon ve Facebook alıyor.

Halihazırda 860 milyar dolar değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunda olan Apple, hisse senedi fiyatlarının 2017'de olduğu gibi aynı oranda artması halinde, 'dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi' ünvanına sahip olacak.

Cupertino merkezli şirketin bu tarihi kilometre taşını tamamlaması için hisse fiyatını yalnızca yüzde 15 artırması gerekiyor. Geçen yıl bu oran yüzde 50'lere kadar çıkmıştı. En yakın rakibi Alphabet'in 140 milyar dolar, üçüncü sıradaki Microsoft'un ise 200 milyar dolar önünde olan Apple, liderliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Apple'ın, New York Borsası'nda işlem gören hisselerinin değeri, 2017 yılındaki yüzde 47'lik artışın ardından, yılın ilk işlem gününde de yüzde 1.8 artarak 172.26 dolara yükseldi. Uzmanlar, Apple'ın 1 trilyon dolarlıklık şirket olmasının kaçınılmaz olduğunu söylerken, bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu ifade ediyor. Öte yandan teknoloji devinin bu ünvanı uzun süre tek başına taşıyamayacağı düşünülüyor. Günden güne büyüyen e-ticaret sektörüne dikkat çeken uzmanlar, bu alanda liderliği elinde bulunduran çevrimiçi perakende devi Amazon'un, Apple'ı geride bırakacağını öngörüyor.

Amazon CEO'su Jeff Bezos, yılda 34 milyar dolar artan ve net değeri 99 milyar dolara ulaşan serveti ile dünyanın en zengin insanı haline gelmiş, ancak kısa bir zaman sonra bu ünvanı yeniden Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e kaptırmıştı.