Apple, 1 Trilyon Dolarlık Rekor Davayla Karşı Karşıya

Eski iPhone modellerinin yeni güncellemelerle birlikte yavaşladığı yıllardır tecrübeyle sabit, bilinen bir gerçektir. Bu yavaşlamanın sebebi güncellemenin telefona ağır gelmesi olarak yorumlanıyordu ancak işin iç yüzünün öyle olmadığı geçtiğimiz günlerde Apple’ın açıklaması sonucu anlaşıldı. Şirket, eski modellerin performansını kasıtlı olarak düşürdüğünü itiraf edince tazminat davaları birbiri ardına geldi. Kaliforniya’da yaşayan Violetta Mailyan’ın açtığı 1 trilyon dolarlık tazminat davası ise kuşkusuz en dikkat çekici olanı.

Apple’ın tüketicileri daha yüksek modeller almaya zorlayan performans düşürme faaliyeti tahmin edilen bir olguydu ancak bu iddiaların doğrulanmaması, dava açılmasının önündeki bir engeldi ta ki geçtiğimiz ay ortaya çıkan raporlara kadar. Söz konusu raporlar ve yapılan testler ışığında Apple’ın eski modellerde performans düşürdüğü tespit edildi. Şirket sonunda iddiaların doğruluğunu kabul etti.

Apple performans düşürdüğünü kabul etti ancak bunun için bir bahanesi de vardı. Zamanla batarya performansının düşmesiyle kullanıcıların hızlı tükenen şarjla baş etmesi yerine işlemci hızını düşürme formülü uyguladığını belirten Apple, yaptığı bu samimi itiraftan pişman olabilir.

Güvenlik önlemi gerekçesiyle işlemci hızını kasıtlı düşürdüğünü ileten Apple, kullanıcılardan beklediği tepkiyi bulamadı. Kullanıcılar bu gerekçeyi pek de inandırıcı bulmamış olsa gerek ki tazminat davaları bir bir açıldı. Anlaşılan tüketiciler bu yavaşlatmanın bir satış stratejisi olduğunu düşünüyor. Mailyan tarafından açılan 999 milyar 999 milyon 999 bin dolarlık tazminat davası, gerçeği yansıtmayan bir rakam olsa da dikkat çekici bir dava oldu.