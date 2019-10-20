Apple, 1 Trilyonluk Değeriyle Yeniden En Değerli Şirket Oldu

Apple, yeni nesil iPhone'ları sayesinde, dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden aldı. Bir süredir dünyanın en değerli şirketi olan Microsoft ise teknoloji devinin arkasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta içinin borsa değerleri göz önüne alındığında Apple, 1.065 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, diğer teknoloji üreticisi Microsoft da 1.063 trilyon dolar ile ikinci sırayı aldı. Yüzde 0.4 oranında değer kaybı yaşayan Apple, yine de Microsoft'un koltuğunu yeniden ele geçirmeyi başardı.

Apple'ın bir kez daha dünyadaki en değerli şirket olmasının nedenlerinden biri de beklenenden daha iyi satış başarısı yakalayan iPhone 11'den kaynaklanıyor. Apple hisseleri, bir önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdi ve Cuma günü 235.37 dolardan işlem gördü.

Apple'ın Gelir Kaynağı iPhone 11 mi?

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay yeni iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max tanıtılmıştı. iPhone XR'nin halefi olan iPhone 11, 6.1 inç LCD ekrana sahip ve ülkemizde 7 bin liradan alıcı buluyor. Ülkemizde rakiplerine göre pahalı olan iPhone 11, dünya pazarında ise gerçek bir satış başarısı yakalamış durumda. Analistler, iPhone 11’in Çin ve Hindistan dahil olmak üzere Android’in hakim olduğu pazarlarda bile iyi sattığını açıkladı.