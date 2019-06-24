Apple, 16 inç MacBook Pro'yu Eylül Ayında Tanıtabilir

Yeni iPhone modelleri ile geçtiğimiz sene yaşattığı hayal kırıklığını unutturmak isteyen Apple, bir yandan da MacBook segmenti üzerinde çalışıyor. Yeni bir rapora göre, ABD’li teknoloji devinin tamamen yenilenmiş 16 inç MacBook Pro’su eylül ayında görücüye çıkacak.

IHS Markit analisti Jeff Lin, 16 inç ekran boyutundaki yeni MacBook Pro’nun önümüzdeki eylül ayında tanıtılacağını bildirdi.

Apple’ın yeniden tasarladığı MacBook Pro’nun, LG Display imzalı 3072 x 1920 çözünürlüğe sahip bir LCD panel kullanacağı söyleniyor. Mevcut modelin 2880 x 1800 çözünürlüğünde 15.4 inç ekrana sahip olduğu bilgisini araya sıkıştıralım. Bu anlamda önemli bir iyileştirme alacak olan dizüstü bilgisayar, aynı zamanda yeni bir işlemciye de sahip olacak.

Apple, piyasadaki MacBook Pro serisini geçtiğimiz ay güncellemişti. Kullanıcılardan gelen şikayetleri dikkate alan ABD’li teknoloji devi, klavye ve işlemci tarafından önemli iyileştirmeler yapmıştı.

Lin ayrıca MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro’nun da işlemci tarafında yükseltme alacağını söylüyor. 12 inçlik MacBook’a dair herhangi bir bilgi paylaşmayan analist, söz konusu modelin iki yıldan fazla bir süredir güncelleme görmediğine dikkat çekti.

Apple’ın yeni MacBook ve iPhone modelleri bu sonbaharda görücüye çıkacak. O zamana kadar yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin!



