Apple 18 Ekim Etkinliği: Tanıtılan Ürünler (Canlı Blog)

Apple kısa bir süre önce yaptığı resmi açıklamada 18 Ekim 2021 tarihinde saat 20:00 (TSİ) itibarıyla yeni bir çevrim içi etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu. Peki bu etkinlikte bizleri neler karşıladı? Apple 18 Ekim Etkinliği sırasında tanıtılan ürünler ve yapılan duyurular ile karşınızdayız!

Apple 18 Ekim Etkinliği Sırasında Tanıtılan Ürünler ve Yapılan Duyurular Neler?

Yazımızın devamında etkinliğin öne çıkan detaylarını dakika dakika sizlerle buluşturacağız. Bu sayede etkinliğe ayıracak zamanınız yoksa ya da videoyu izleyemiyorsanız, hiçbir şey kaçırmadığınızdan emin olacaksınız. Tabii ki sayfayı belirli aralıklarla yenilemeyi unutmayın!

20:51 - Yeni AirPods ile AirPods Pro 2.499 TL'den 2.899 TL'e zamlandı.

20:50 - AirPods 3 1.999 TL olarak fiyatlandırıldı.

20:50 - MacBook Pro 14 inç için yalnızca M1 Pro, MacBook Pro 14 inç için M1 Pro ve M1 Max olmak üzere iki seçenek var.

20:50 - MacBook Pro 14 inç 23.499 TL, MacBook Pro 16 inç 28.999 TL başlangıç fiyatına sahip.

20:49 - Mac Mini tanıtılmadı, etkinliğe son verildi.

20:48 - Yeni modeller bugün ön siparişe sunulacak ve önümüzdeki hafta satın alınabilir durumda olacak.

20:47 - MacBook Pro 14 inç 1.999 USD, MacBook Pro 16 inç 2.499 USD başlangıç fiyatı ile gelecek.

20:45 - MacBook Pro 14 inç ve 16 inç 17 saat video oynatma süresi sunacak.

20:44 - 7.4 Gbps okuma hızına sahip olan SSD, 2 kat daha hızlı!

20:43 - GPU performansı Core i7 ile kıyaslandığında M1 Pro'da 9 kat, M1 Max'te 13 kat hızlandı.

20:43 - CPU performansı Core i7 ile kıyaslandığında M1 Pro'da 3,7 kat, M1 Max'te 3,7 kat hızlandı.

20:42 - GPU performansı Radeon Pro 5600M ile kıyaslandığında M1 Pro'da 2,5 kat, M1 Max'te 4 kat hızlandı.

20:42 - CPU performansı Core i9 ile kıyaslandığında M1 Pro'da 2 kat, M1 Max'te 2 kat hızlandı.

20:41 - Hoparlörler %80 daha güçlü bass sunacak.

20:40 - Stüdyo kalitesinde üç mikrofon yer alacak ve gürültü engelleme %60 daha işlevsel olacak.

20:39 - Kamera düşük ışıkta iki kat daha iyi performans sağlayacak.

20:38 - Ön tarafta 1080p çözünürlükte f/2.0 kamera yer alacak. Face ID ise yok..

20:38 - Yeni modellerde 1.000 nit uyarlanabilir parlaklık bulunacak.

20:37 - mini LED ve XDR hakkında konuşuluyor.

20:37 - MagSafe 3 yeni tasarımı ile daha fazla gücü destekliyor.

20:37 - 3.5mm kulaklık girişi de yer alıyor.

20:36 - "MacBook Pro'lara daha fazla port ekledik."

20:36 - Evet, kredi kartı bilgilerimizi verme zamanı geldi.

20:35 - 16 inç 16.8 mm, 14 inç 15.5 mm olacak.

20:35 - Touch Bar artık Pro modellerde yer almayacak.

20:34 - "Tasarım sadece başlangıç."

20:33 - 16 inç ve 14 inç olmak üzere iki varyant olacak.

20:32 - Yeni MacBook Pro'da çentik olacağı kesinleşti.

20:31 - Yeni MacBook Pro MagSafe, HDMI ve SD Card slotu ile geldi.

20:31 - Sıra MacBook Pro'da!

20:30 - MacBook ve Mac'ler için hazırlıklar başladı.

20:29 - "Premiere Pro'yu başlatmak süper hızlı gerçekleşiyor."

20:29 - Cinema 4D, üç kata kadar daha hızlı çalışacak.

20:25 - M1 Max Core ML optimizasyonu ile makine öğreniminde 3 ila 20 kat daha hızlı.

20:24 - macOS'in yeni işlemcilerin avantajlarından faydalanabilecek şekilde optimize edildiği vurgulandı.

20:23 - "M1 Max (rakiplerine göre) 100W daha az güç kullanıp benzer bir performans sunuyor."

20:22 - 10 çekirdekli CPU ve 32 çekirdekli GPU ile M1'den 4 kat hızlı olduğu söyleniyor.

20:22 - M1 Max 400 Gbps bant genişliği ve azami 64 GB RAM desteği sunacak.

20:21 - M1 Max duyuruluyor.

20:20 - 200 Gbps bant genişliği ile azami 32 GB RAM desteği sunacak.

20:19 - M1 Pro 10 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli GPU ile gelecek.

20:18 - Johny Srouji M1 Pro hakkında bilgi veriyor.

20:17 - MacBook Pro M1 Pro yonga seti ile gelecek.

20:16 - Sıra Mac modellerine geldi.

20:15 - AirPods 3 179 USD fiyat ile önümüzdeki hafta satışta olacak. Nesil 2 ise 129 USD olarak güncellendi.

20:14 - Taşıma çantası kulaklıkları dört defaya kadar şarj edebilecek.

20:14 - 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik dinleme süresi elde edilebilecek.

20:14 - Her bir kulaklık tek şarj ile 6 saate kadar dinleme süresi sağlayacak.

20:13 - Yeni model suya dayanıklı yapıya sahip olacak.

20:13 - Taşıma çantası da AirPods Pro ile benzer hatlara sahip.

20:12 - AirPods 3, AirPods Pro ile benzer bir tasarıma sahip. Buna karşın değişebilir kulak uçları bulunmuyor.

20:11 - Yeni AirPods, AirPods Pro'daki Spetial Audio desteğine sahip olacak.

20:10 - Yeni AirPods duyuruluyor.

20:08 - HomePod Mini fiyatı 99 USD olarak belirlendi.

20:07- Yenilenmiş HomePod Mini duyuruldu.

20:06 - Apple Music Voice Plan başlangıçta 17 ülkede aktif olacak. (Türkiye listede değil)

20:05 - Apple Music Voice Plan 4.99 USD / Ay fiyat ile duyuruldu.

20:03 - Apple etkinliğe Music hakkında bazı açıklamalar yaparak başladı. AirPods 3 yakında olabilir!

20:00 - Heyecanla beklenen etkinlik az sonra başlayacak.

Apple 18 Ekim Etkinliği Hakkında

Nedir? Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı çevrim içi etkinlik.

Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı çevrim içi etkinlik. Ne Zaman Başlayacak? 18 Ekim 2021 20:00 (TSİ) itibarıyla başlayacak.

18 Ekim 2021 20:00 (TSİ) itibarıyla başlayacak. Nasıl İzlenir? Apple'ın resmi YouTube kanalından izlenebilir.

Apple'ın resmi YouTube kanalından izlenebilir. Neler Tanıtılacak? Yeni Mac ve MacBook modelleri.

Apple 18 Ekim Etkinliği temelde pek çok kullanıcının uzun bir süredir yenilenmesini beklediği Mac ve MacBook modellerine odaklanacak ve Covid-19 önlemleri kapsamında yalnızca çevrim içi ortamdan takip edilebilecek. Ayrıca etkinlik boyunca bazı sürprizler söz konusu olabilir.