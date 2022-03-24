Dava Sonuçlandı: Apple, 2015-2016 Yıllarında iCloud Aboneliği Alanlara 14,8 Milyon Dolar Ödeme Yapacak

Apple, kullanıcı iCloud verilerinin Apple dışındaki sunucularda depolanmasıyla ilgili bir dizi davayı çözmek için ABD sakinlerine 14,8 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

2019 yılında Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne yapılan şikayette, Apple'ın kullanıcı verilerini kendi sunucuları yerine Amazon, Google ve Microsoft tarafından işletilen sunucularda depolayarak iCloud sunucu hüküm ve koşullarını ihlal ettiği belirtilmişti. Apple, davada iCloud verilerinin "Apple tarafından saklandığı" sözünü ihlal ettiğini hâlâ reddediyor ancak davanın çözümlenmesi için ceza tutarını ödemeyi kabul etti.

Apple Ödemeyi Kullanıcılara Nasıl ve Neye Göre Dağıtacak?

Anlaşmaya göre yapılacak ödeme 16 Eylül 2015 ile 31 Ocak 2016 arasında iCloud aboneliği satın alan herkes için geçerli olacak. Kullanıcıların anlaşmada temsil edilen sınıfa katılmak için herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Uzlaştırma avukatları, bir iCloud aboneliği satın almak için kullanılan e-posta hâlâ etkin olduğu sürece kullanıcılara anlaşma hakkında bilgi veren e-posta alacaklarını söylüyor. Hâlâ aktif bir iCloud aboneliğine ve bununla ilişkili bir ABD posta adresine sahip olan kullanıcılar, ödemeyi iCloud aboneliğinin ödemesini yapmak için kullandıkları hesaba otomatik olarak alacaklar. Eğer kullanıcılar bu hesapları kullanmıyorlarsa ödemeyi çek ile alacaklar.

Ödemenin dağıtım tutarları, bir kullanıcının yukarıda belirtilen süre boyunca ne kadar süreliğine iCloud abonesi olduğuna bağlı şekilde dağıtılacak.

Apple şimdilik bu davadan başını kurtarmış gibi görünüyor ama bu, Apple'ın iCloud verilerini depolama şekli konusunda ilk gündeme gelişi değil. 2018'de şirketin Çinli kullanıcı verilerini devlete ait sunucularda saklama kararı da büyük tartışmalara yol açmıştı.