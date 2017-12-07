Apple, 2017'nin En İyi Oyun ve Uygulamalarını Açıkladı!

Apple, 2018'e girmemize çok az bir zaman kala, 2017 yılının en başarılı oyun ve uygulamalarını açıkladı. İşte 2017 yılının App Store'a damga vuran oyun ve uygulamaları!

Geleneği bozmayan Apple, her sene Aralık ayının ilk haftasında açıkladığı App Store'a damga varan oyun ve uygulamaları herkesle paylaştı. Son yıllarda uygulama mağazasında yaptığı iyileştirmelerle en büyük rakibi Google'ın önüne geçen Apple, bunun meyvesini almaya başladı.

Öyle ki Apple'ın 2017 mali yılı dördüncü çeyreği finansal raporlarına göre, iTunes, Apple Pay ve App Store'u içeren servis gelirleri dördüncü mali çeyrekte 8,5 milyar dolara ulaştı. Peki, Apple'ın 2017 yılı için hazırladığı "en"ler listesinde hangi oyun ve uygulamalar bulunuyor? İşte cevabı.

Yılın En İyi Oyunu: Old Man’s Journey

iOS, Android ve PC platformlarında karşımıza çıkan Old Man’s Journey, yaşlı bir adamın hikayesini anlatan çok başarılı bir oyun. Bu yıl Apple tarafından en iyi tasarım ödülüne de layık görülen Old Man’s Journey, yılın en iyi oyunu kategorisinde de tepeye yerleşti.

El çizimi sanat ve animasyonlarla hazırlanmış bu güzel oyunda, yaşlı kahramanımızın hatıralarından yola çıkarak bulmacanın parçalarını çözmeye çalışıyoruz. Oyunun hikayesi bir kenara, kullanıcılara görsel anlamda müthiş bir deneyim sunduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

Broken Rules tarafından geliştirilen oyun, App Store'da 17,99 TL fiyat etiketine sahip.

Yılın iPad Oyunu: Hidden Folks

Gizli oyunları seviyorsunuz mutlaka incelemeniz gereken bir oyun olan Hidden Folks, yılın en iyi iPad oyunu olmayı başardı. Tamamen elle çizilen ve siyah-beyaz grafiklere sahip olan oyunda, istenen nesneleri tüm dikkatinizle arayıp bulmanız gerekiyor.

Oldukça başarılı animasyonların kullanıldığı oyunda, 15'ten fazla elle çizilmiş mekan bulunuyor. Ayrıca 960 farklı sesin gerçek insan sesinden oluştuğunu da belirtelim. Dolayısıyla dikkatinize güvenen biriyseniz ve şu sıralar yeni oyunlar denemek istiyorsanız, Hidden Folks tam size göre.

Tasarımcılığını Adriaan de Jongh'un, geliştiriciliğini ise Sylvain Tegroeg'in yaptığı oyun, App Store'da 13,99 TL'den satın alınabilir.

Yılın iPhone Uygulaması: Enlight Videoleap

iOS platformunun en popüler fotoğraf ve video düzenleme uygulamlarından Enlight Videoleap, üstün özellikllerine rağmen ücretsiz indirebileceğiniz bir uygulama olmasıyla dikkat çekiyor.

İster profesyonel ister amatör olun, her türlü beklentinizi karşılayabilecek bir uygulama olan Enlight Videoleap, çifte pozlama, sinema kalitesinde geçişler, maskeleme ve çok sayıda özel efektleriyle sınıfının en iyi uygulaması olmayı başardı.

Ücretsiz olarak indirilebilen uygulamanın tüm özelliklerine sahip olmak istiyorsanız aylık veya yıllık şeklinde abone planınızı oluşturabilirsiniz.

Yılın iPad Uygulaması: Affinity Photo

Affinity Photo, kısa sürede profesyonel çalışmalar yapabileceğiniz bir fotoğraf uygulaması.Photoshop alternatifi olarak lanse edilen Affinity Photo, kaplama, ayarlama, fırça ve filtre özellikleri Metal kullanımıyla donanımsal olarak ihtiyacı karşılarken, performanstan da ödün vermiyor.

Katman boyutlandırma, RAW ve 360 derece görüntü desteği, panorama oluşturma, PSD dosya desteği, platformlar arası uyumluluk ve daha birçoğu Affinity Photo’nun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

2017'nin En İyi Şarkısı ve En İyi Albümü

GRAMMY ödüllü pop yıldızı Ed Sheeran'ın "Shape of You" şarkısı 2017 yılının en iyi şarkısı seçilirken, Tarkan'ın "10" isimli yeni albümü de yılın en iyi albümü olmayı başardı.