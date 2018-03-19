Apple 2018'de Rekor Kırmayı Hedefliyor

Her ne kadar iPhone X satışları beklentilerin çok altında kalmış olsa da Apple'ın, 2018’de çıkaracağı yeni modellerle birlikte yılı satış rekoru yaparak kapatmayı planladığı söylendi.

Digitimes isimli internet sitesinin ortaya çıkardığı bilgilerde, Apple’ın 2018’in sonunda toplamda 250 ile 270 milyon arasında değişen ekran alımı yapmayı planladığı detayı yer aldı. Satın alınan ekran sayısı kadar satış yapılması durumundaysa Amerikalı teknoloji üreticisinin geçilmesi hayli zor bir rekora imza atabileceği söylenenler arasında girdi. 2017 yılında 216 milyon iPhone satarak inanılmaz bir performans gösteren şirket, satış rekorunu 2015 yılında 231 milyon adet ile kırmıştı.

Digitimes’ın hazırladığı haberde, Apple’ın iPhone modellerinde kullanılmak üzere 130 milyon OLED ekran sipariş ettiği ve bu siparişin 80 milyon adedinin henüz duyurulmayan telefonlarda kullanılacağı söylendi. Ayrıca Apple’ın “daha ucuz bir modelde” kullanılmak üzere 6.5-inch büyüklüğünde 50 milyon adet OLED ekran sipariş etmeyi planladığı da kaydedildi.

Daha önce yapılan haberlerde Apple’ın 6.5-inch ekranları iPhone X Plus modelinde kullanacağı, bununla birlikte 6.1-inch büyüklüğünde ekranı olan “ucuz” model çıkaracağı belirtilmişti. Yine Digitimes’ın edindiği bilgilerde, 6.1-inch büyüklüğünde ekranların satın alınmaya devam edildiği ve ilerleyen dönemde 70 milyon adet 6.1-inch ekranın daha sipariş edilebileceğinin altı çizildi. 6.1-inch büyüklüğündeki OLED ekranların sadece yeni modelde değil; iPhone 8, iPhone SE ve iPhone 7 gibi modellerde de kullanabildiği hatırlatıldı.