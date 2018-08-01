Apple, 2018’in Üçüncü Çeyreğinde Rekor Gelir Elde Etti

Apple, 30 Haziran 2018’de sona eren yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali raporunu bugün yayınladı. California merkezli şirket, iPhone, giyilebilir ürünler ve diğer hizmetlerden toplamda 53,3 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan Apple, dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi olmaya çok yakın. Teknoloji devinin gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artarak 53,3 milyar dolara yükseldi. 2018’in üçüncü çeyreğinde 11.5 milyar dolar kar elde eden şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 8,72 milyar dolar kar açıklamıştı.

Apple, söz konusu gelirlerin önemli bir kısmının giyilebilir ürünlerden geldiğini bildirdi. Apple Watch ve AirPods’un başını çektiği giyilebilir ürünlerden son dört çeyrek boyunca 10 milyar doların üzerinde gelir elde eden şirket, söz konusu ürünlerin gelirlerinde yüzde 60 oranında büyüme gerçekleştiğini açıkladı.

Cupertinolu şirketin, App Store, Apple Music, AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden sağladığı gelirler ise 9,55 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Apple’ın en büyük gelir kalemi olan iPhone ve iPad satışları ise bir önceki döneme göre arttı. Yılın üçüncü çeyreğinde iPhone satışları yüzde 0,6 artarak 41 milyon 300 bine, iPad satışları ise yüzde 0,9 artışla 11 milyon 553 bine ulaştı.

Apple raporda, 2018’in dördüncü çeyreğinde 60 milyar ile 62 milyar dolar arasında gelir, brüt kar marjında ise yüzde 38 oranında bir artış beklediklerini bildirdi.

Tarihinin en iyi üçüncü çeyreğini geçiren Apple'ın hisseleri yüzde 3,9 artışla 197,67 dolara kadar çıktı. Bugün itibarıyla yaklaşık 969 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Apple, sadece günler sonra tarihte 1 trilyon dolar piyasa değerine yükselen ilk şirket olabilir.