Apple, 2019’da Kendi Kulak Üstü Kulaklığını Tanıtabilir

Apple'ın yeni Beats kulaklıklarını piyasaya sürmesinden bu yana uzun bir süre geçti. Bu kulaklıkların renk seçenekleri güncellendi; ancak yeni özelliklere sahip yeni bir model tanıtılmadı.

Bunun nedeni, Apple’ın kendi markası altında yeni bir kulak üstü kulaklık çıkarmaya daha fazla ilgi duyması olabilir, en azından 2018’deki söylentiler bu yöndeydi.

Bloomberg’de yer alan yeni bir habere göre, Apple yeni kulaklıklarını bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkaracak. Haberde ayrıca ürettiği müzik sistemleri ve hoparlörlerle tanınan Sonos şirketinin de üst düzey bir kulaklıkla bu pazara giriş yapmayı hedeflediğinden bahsediliyor.

Haberde Sonos’un bu alanda çok ciddi rakipleri olduğuna dikkat çekiliyor. Haziran ayında Bloomberg’e açıklamalarda bulunan bazı kaynakların, "Sonos, Bose Corp., Sennheiser, Apple Inc. birimi olan Beats ve Skullcandy Inc. gibi firmaları içeren, büyüyen ancak kalabalık bir kulaklık pazarında yarışacak. Apple, kendi kulak üstü kulaklıklarını bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkarmayı planlıyor." şeklinde konuştuğu belirtiliyor.

Apple'ın kendi kulaklıklarını piyasaya sürmeye karar vermesi durumunda, Beats markasına ne olacağı ise belli değil. Ayrıca Apple'ın ikinci nesil AirPods’lar üzerinde çalıştığı ve bunları da yakında piyasaya sürebileceği söyleniyor.