Apple, 2019 Yılının En Çok İndirilenlerini Açıkladı!

Son zamanlarda pek çok uygulama ve şirket, bitmek üzere olan 2019 yılına ait istatistikleri yayınlama başladı. İşte 2019 yılında en çok indirilen App Store uygulamaları ve oyunları!

2019 Yılında En Çok İndirilenler

Apple tarafından yayınlanan yeni listeye göz gezdirdiğimizde geçtiğimiz sene ile büyük farklılıklar göstermediğini fark ediyoruz. YouTube birinci sırada yer alırken, Instagram ve Snapchat onu takip ediyor. Son zamanlarda pek de iyi dönemler geçirmediği düşünülen Snapchat'in başarılı bir konumda olduğunu söylemek mümkün.

İşte 2019 yılında en çok indirilen on ücretsiz uygulama:

YouTube

Instagram

Snapchat

TikTok

Messenger

Gmail

Netflix

Google Haritalar

Amazon

Yayınlanan listeye baktığımızda hiçbirinin şaşırtıcı gözükmediğini söyleyebiliriz. Ancak TikTok'un kısa sürede yakaladığı büyük atlayış fark edilebiliyor. Geçen yıl on altı numaralı sırada bulunan uygulama, bu sene dördüncü sıraya kadar ilerlemiş durumda. Ancak bu da sürpriz değil. Video uygulaması Şubat ayında bir milyar indirme sayısını devirerek bunun izlenimini vermişti.

Bununla birlikte oyun tarafında bazı ilginç durumlar söz konusu. İşte 2019 yılında en çok indirilen on ücretsiz oyun:

Mario Kart Tour

Color Bump 3D

aquapark.io Call of Duty: Mobile

BitLife - Life Simulator

Polysphere - art of puzzle

Wordspaces Fortnite

Roller Splat!

AMAZE!!

Pek çok kişi listenin başında Call of Duty: Mobile'ı görmeyi beklese de, bu hızlı çıkışa karşın dördüncü sırada yer alıyor. Bununla birlikte en çok indirilen üç ücretli uygulama ise sırasıyla Minecraft, Heads Up! ve Plague Inc. oldu.