Apple, 2020'de 5G Destekli MacBook'u Piyasaya Sürebilir

Apple gelecek yıl ilk defa hücresel veri bağlantısına sahip bir MacBook modeli duyurabilir.

5G Destekli Macbook Geliyor

Digitimes'ın raporuna göre, Apple gelecek yıl 5G destekli bir MacBook tanıtacak. Digitimes, Apple'ın 5G anteni için diğer üreticilerin kullandığı tipik metaller yerine seramik bir malzeme kullanacağını söyledi.

Seramik malzeme sayesinde internet hızının önemli ölçüde artış göstermesi beklenmekte. Digitimes, seramik malzemelerin kullanılmasının 5G hızını iki kat daha artırabileceğini söyledi.

Seramik parçaların standart bileşenlerden altı kat daha pahalı olduğu yönünde sızıntılar gelmekte. Bu da demek oluyor ki gelecek yıl piyasaya çıkacak olan MacBook modellerinin fiyatı bir hayli yüksek olacak.

Apple'ın gelecek yıl tanıtacağı iPhone modellerinde 5G teknolojisinin olacağına kesin gözüyle bakılmaktaydı. Gelen son sızıntılar ile beraber Apple'ın gelecek yıl tanıtacağı tüm cihazlarında 5G teknolojisinin bulunacağını söylemek mümkün.

Apple'ın 5G destekli MacBook modeli hakkında sızıntılar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Apple'ın gelecek yıl 5G destekli MacBook modeli tanıtabilecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce gelecek yıl tanıtılacak olan MacBook modellerinin fiyatı ne kadar olur? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!