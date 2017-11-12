Apple 2020'de AR Kulaklık Çıkarabilir

VR gözlük teknolojisine pek sıcak bakmayan Apple, gözünü AR (arttırılmış gerçeklik) kulaklıklarına dikmiş durumda. Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple, AR kulaklıkları 2020 yılında kullanıcılara sunulacak. Ayrıca bu kulaklığa Siri desteği koyacak olan Apple, ROS işletim sistemini geliştirecek.

iPhone'ların kamerasında AR teknolojisini kullanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Apple'ın, şimdi de AR tabanlı bir kulaklık üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. AR kulaklığı için yeni bir uygulama mağazası geliştirdiği ve AR kulaklıklar için donanım ürettiği söylenen Apple, bu konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmuş değil.

Sızdırılan bazı bilgilere göre cihazın Google Glass'ın tasarımına benzeyeceği ve Siri aracılığıyla sesli komutlar, baş hareketleri ve dokunuş gibi seçenekleri olacağı ifade ediliyor. Ayrıca şirketin elinde bulundurduğu patentler AR kulaklığı üretmek için uygun. Yani Apple'ın AR teknolojisi üzerinde çalışmaması için hiçbir engel yok.

VR teknolojisine göre çok daha gerçekçi olan AR, Apple'ın bünyesinde bir hayli değer kazanabilir. Bu yüzden Apple şirketinin de bu teknolojiyi geliştiren ilk şirketlerden olmak istediği düşünülüyor. Hatta AR kulaklığın 2019'da tanıtımı yapılacağı, 2020'de de raflardaki yerini alacağı belirtiliyor.