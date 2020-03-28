Apple, 2021’de ARM Tabanlı MacBook’ları Piyasaya Sürebilir

Analist Ming-Chi Kuo'nun yakın tarihli bir araştırma notuna göre Apple, ARM tabanlı ilk MacBook’unu 2020 yılının sonlarına doğru piyasaya sürebilir. Kuo, Apple’ın daha ‘agresif işlemci değiştirme stratejisi’ benimsediğinden dolayı, 2021’de ARM tabanlı birkaç MacBook’un daha ortaya çıkabileceğine inanıyor.

Komponentler için tek bir firmaya bağlı olmak hiçbir zaman iyi bir fikir değildir. Çünkü böyle bir durumda o firma fiyatları istediği şekilde kontrol edebilir ve bir nevi firmanın merhametine kalınmış olunur. İşte tam da bu sebeple, Apple da kendi yonga setlerini üretme konusuyla yakından ilgili. Kuo, bu ilginin ana sebeplerinden birinin de maliyet olduğunu savunuyor.

Kendi Yonga Setlerini Üretmek İstiyor

Analistler, Intel’in işlemcilerine bel bağlamak yerine ARM tabanlı işlemcilere geçiş yapılması durumunda Apple’ın yüzde 40 ile yüzde 60 oranında tasarruf edebileceğini tahmin ediyor. Apple bu sayede, özellikle alt sınıf dizüstü bilgisayarları başta olmak üzere cihazlarının fiyatlarını düşük seviyelerde tutabilir. Ayrıca bu durum Apple’ın, dizüstü bilgisayarlarının performansı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını da sağlayabilir.

Son zamanlarda yapılan karşılaştırmalar, yeni piyasaya sürülen 2020 MacBook Air'in daha yeni bir cihaz olmasına rağmen, A12X yonga setine sahip 2018 iPad Pro'nun aslında daha iyi performans gösterdiğini ortaya çıkardı. Görünüşe göre bu, Apple'ın Intel'in x86 işlemcilerine karşı ARM tabanlı yonga setlerine geçiş yapması için güçlü bir argüman sağlıyor.