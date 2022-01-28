Apple 2021 Son Çeyrekte Rekor Gelir Elde Etti

Apple, 2021 yılının ekim, kasım ve aralık ayını kapsayan 2022 Q1 Finansal Çeyrek Raporu ile yatırımcıların karşısına çıktı. Gelir seviyesini bir önceki yılın aynı dönemine göre artırmayı başaran teknoloji devi, yılın son çeyreğini rekor bir gelir ile kapatmış oldu.

Apple 2021 Yılının Son Çeyreğinde Rekora İmza Attı

2021 yılının dördüncü çeyreğini temsil eden finansal çeyrek raporu, şirketin standartlarındaki bazı farklılıklar nedeni ile 2022 Q1 olarak tanımlanıyor. Öte taraftan bu rapor; ekim, kasım ve aralık ayında yürütülen operasyonel süreci temsil ediyor.

2020 yılının son çeyreğinde 111,43 milyar dolar gelir elde eden Apple, bu gelir ile adından sıkça söz ettirmişti. 2021 yılının son çeyreğinde kolları sıvayan şirket, 123,94 milyar dolar ile %11 oranında gelir artışı elde etti.

Şirket son dönemlerde hangi ürünlerden kaç tane sattığına yönelik herhangi bir bilgi paylaşmıyor ancak farklı ürün gruplarından elde edilen gelirler finansal çeyrek raporunda açık bir şekilde görülebiliyor:

iPhone: 71,62 milyar dolar (%9 Artış)

71,62 milyar dolar (%9 Artış) iPad: 7,24 milyar dolar (%14 Düşüş)

7,24 milyar dolar (%14 Düşüş) Mac: 10,85 milyar dolar (%25 Artış)

10,85 milyar dolar (%25 Artış) Giyilebilir, Home ve Aksesuarlar: 14,70 milyar dolar (%13 Artış)

14,70 milyar dolar (%13 Artış) Servisler: 19,51 milyar dolar (%24 Artış)

Ayrıca şirketin en çok satış yaptığı bölgeler sırası ile Amerika Birleşik Devletleri (51,49 milyar dolar), Avrupa (29,74 milyar dolar), Çin (25,78 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Geriye kalan gelir ise diğer ülkelerden ya da bölgelerden elde edildi.

Son olarak şirketin 123,94 milyar dolarlık brüt gelirinin 34,63 milyar dolar net gelir ile sonuçlandığını hatırlatalım. Şirket bir önceki senenin aynı döneminde 28,75 milyar dolar net gelir elde etmişti.