Yeni İddia: Apple 2023'ü Durgun Geçirebilir!

Bloomberg'den Mark Gurman bugün son Power On bülteninde Apple'ın 2023 yılı için iPad, AirPods, Apple TV ya da Apple Watch ürün serilerinde önemli bir güncelleme planlamadığını söyledi.

Apple'ın bu baharda karma gerçeklik başlığını tanıtması bekleniyor ve başlığın yakında piyasaya sürülmesi, odağı Apple'ın portföyündeki diğer ürünlerden uzaklaştıracak gibi görünüyor. Gurman'a göre bu yıl iPad için önemli bir güncelleme beklenmiyor ve en yakın büyük güncelleme 2024'ün ilk yarısında OLED 11 inç ve 13 inç iPad Pro'larla gerçekleşecek. Gurman, Apple'ın giriş seviyesi iPad, iPad mini ve iPad Air için küçük özellik artışları sunabileceğini söylüyor.

2023 Yılında Apple Kayda Değer Ürün Güncellemeleri Yapmayacak

Gurman ayrıca AirPods serisi için bu yıl "kayda değer" herhangi bir güncelleme beklememek gerektiğini söylüyor; bu da AirPods Max'in güncellenmiş bir versiyonunun piyasaya çıkma olasılığını ortadan kaldırıyor. Keza geçtiğimiz günlerde Apple'ın daha uygun fiyatlı bir AirPods Lite varyantı üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu.

Gurman, Apple Watch modellerinde ise bazı küçük performans iyileştirmeleri dışında bu yıl büyük donanım değişiklikleri beklemediğini söylüyor. Apple, Eylül ayında yepyeni Apple Watch Ultra'yı duyurmuştu, dolayısıyla bu modelde ve serinin diğer modellerinde küçük güncellemeler yapılması bekleniyor. Gurman, Apple'ın 2023 yılında yeni bir Apple TV planının da olmadığını söylüyor.

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