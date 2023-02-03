Apple, 2023'ün İlk Çeyreğindeki Kazancını Açıkladı

Apple bugün 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin kazançlarını açıkladı ve bu, şirketin son yıllardaki en kötü performans gösteren çeyreklerinden biri oldu. Bu, şirketin 2016'dan bu yana en büyük ve 2019'dan bu yana da ilk düşüşü oldu. Şirket, donanım kategorilerinin çoğunda geçen yılın aynı çeyreğindeki satışları yakalayamadığı için toplam gelir yıldan yıla %5'ten fazla azaldı.

iPhone geliri bu çeyrekte 65,78 milyar dolar olurken, yıldan yıla %8,17 düşüş gösterdi. Benzer şekilde Watch, AirPods ve diğer bazı ürünleri içeren "Diğer Ürünler" de yıllık %8,3 düşüşle 13,48 milyar dolarda kaldı. Asıl düşük performans gösteren ise 7,74 milyar dolarla neredeyse %30 düşüş gösteren Mac oldu.

Büyüyen iki bölüm ise Apple Music ve TV+, iCloud ve AppleCare gibi ürünleri içeren hizmetler ve iPad oldu. Hizmetler %6,4 artışla 20,77 milyar dolar olurken, iPad %29,66 büyüyerek 9,4 milyar dolara ulaştı.

Apple'ın Gelirleri Neden Düştü?

CEO Tim Cook, şirketin kazanç çağrısında Apple'ın "zorlu bir makroekonomik ortamla" karşı karşıya olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, düşüş çeyreğinin arkasındaki diğer iki ana faktörü de belirtti: Çin'deki üretim ve tedarik sorunları ve doların dengesizliği.

Apple, birçok ürününde tüketici talebini karşılamakta zorlandı ve sevkiyat bazen birkaç hafta geriden geldi. Cook, tedarik sorunları bir faktör olmasaydı Apple'ın analistlerin tahminlerini karşılayabileceğini ancak kesin olarak bilmenin imkânsız olduğunu söyledi.

İşin iyi tarafı, Apple şimdilik bu tedarik sorunlarının çoğunu çözdüğünü ve şu anda dünya çapında kullanıcıların elinde 2 milyar aktif Apple cihazı olduğunu söylüyor. Ve tabii ki bu çeyrekte elde edilen 117,15 milyar dolarlık gelir, beklentileri karşılamasa da hâlâ çok büyük.