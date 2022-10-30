Apple, 2023'e Kadar Yeni M2 Mac'leri Piyasaya Sürmeyecek

Raporlar, 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro'nun güncellenmiş M2 sürümlerinin artık ilk çeyrek için planlanmasıyla birlikte Apple'ın 2023 yılına kadar yeni Mac modelleri çıkarmayacağı iddiasını ortaya koyuyor.

Pazar günü erken saatlerde sızıntılarıyla ünlü "Yeux1122" tarafından Naver'e gönderilen bir gönderide, satıcı kaynakları 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelinin Kasım ayının sonunda piyasaya sürülmesi beklenen lansmanlarının "ertelendiğini" bildirdi.

Yeni M2 Mac'ler Mart 2023'te Gelebilir

Sızıntı yapan kişi, "gelecek yılın başlarında" yayınlara dayalı olarak hareket eden tedarik zinciri programlarındaki değişikliklere işaret ediyor. Yeni modellerin Mart ayında gelebileceğini tahmin ediliyor.

Bloomberg'in "Power On" haber bülteninde Mark Gurman, geçtiğimiz haftalarda yeni M2 MacBook Pro modellerinin Kasım ayında piyasaya sürülmesiyle ilgili iddialarını geri alıyor. Mark Gurman şimdi, Apple'ın "2023 takviminin ilk çeyreğinde" yükseltilmiş modelleri tanıtacağını iddia ediyor.

Gurman, Apple'ın M2 Pro ve M2 Max yongaları da dâhil olmak üzere dâhili testlerini artırdığını da iddia ediyor. Görünüşe göre M2 Max, CPU çekirdek sayısını 10'dan 12'ye çıkaracak ve grafik çekirdekleri maksimum 38'e yükseltilecek.