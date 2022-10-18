Apple, 2024'te Katlanabilir iPad Piyasaya Sürebilir

CCS Insight'taki analistlere göre Apple, katlanabilir bir iPhone geliştirmeden önce 2024'te katlanabilir bir iPad ile katlanabilir pazarına girmeyi planlıyor.

Analistlere göre Apple, 2024'te katlanabilir bir "iPad"i "iPhone"da benimsemeden önce katlanabilir teknoloji için bir uygulama olarak kullanmayı planlıyor.

CCS Insight'ın araştırma şefi Ben Wood, CNBC ile yaptığı röportajda mevcut manzarada "Apple'ın katlanabilir bir "iPhone" yapmasının mantıklı olmadığını" söyledi. "Bu trendden kaçınacaklarını ve muhtemelen katlanabilir bir ‌iPad‌ ile pazarı yoklamasını bekliyoruz." diye ekledi.

Apple, Katlanabilir Modellere Çekingen Yaklaşıyor

Cihazın 2026 veya 2027'de piyasaya çıkmasını bekleyen güvenilir ekran analisti Ross Young'a göre Apple, yaklaşık 20 inç büyüklüğünde katlanabilir bir "iPad" ekranı test ediyor. Katlanabilir cihazların popülaritesi yıllar içinde Samsung gibi şirketlerle birlikte artış gösteriyor.

Apple'ın, şirketin katlanabilir ürünlerinde kullanılabilecek ultra ince bir kapak camı oluşturmak için LG ile birlikte çalıştığı söyleniyor.

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