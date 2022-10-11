Apple 2025 Yılına Kadar Qualcomm Modemlerini Kullanacak

Analist Jeff Pu, Apple'ın iPhone 15/16 serisinde Snapdragon 5G modemleri kullanabileceğini belirtti. Put, Apple'ın sonraki iki iPhone serisinde Qualcomm Snapdragon 5G temel bant modemlerini kullanmayı planladığını söyledi. Apple, iPhone'larda kullanılmak üzere 5G modemler geliştiriyor ancak bunların 2025'ten önce kullanılması pek olası değil.

Jeff Pu, Hong Kong merkezli Haitong International Securities'de çalışan analistlerden biri ve yakın tarihli bir araştırma notunda iPhone 15 ve iPhone 16 serisinin X70 ve X75 Snapdragon modemlerine sahip olacağını söyledi. Yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 14 serisi, X65 5G temel bandına sahip. Geçen Şubat ayında duyurulan Snapdragon X70, enerji verimliliğinde %60'a varan iyileştirme ile 10Gbps'ye kadar indirme hızlarını destekliyor.

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X70 ayrıca gelişmiş yapay zekâ özellikleri, ortalama hızlarda artış, kapsama alanı, sinyal kalitesi ve azaltılmış gecikme süresi sunuyor. Rapora göre X70, gelecek yıl iPhone 15 serisinde kullanılacak, X75 ise 2024'te iPhone 16 serisinde yer alacak. Snapdragon X75, TSMC'nin 4nm süreci üzerine inşa edilecek ve öncekilere göre iyileştirmeler sunacak.

Qualcomm şu anda iPhone'lar için 5G modemlerin tek tedarikçisi konumunda. Apple, kendi 5G modeminin geliştirilmesinde kaydettiği ilerleme konusunda sessizliğini koruyor.