Apple, 27 inç Mini LED Monitör Üzerinde Çalışıyor

Tedarik zinciri söylentileri, Apple'ın 2023'ün ilk çeyreğinde mini LED arka aydınlatmalı 27 inçlik yeni bir monitör piyasaya süreceğini gösteriyor.

Apple'ın daha "uygun fiyatlı" Studio Display'i piyasaya sürmesinden bu yana, 27 inçlik profesyonel düzeyde bir moniitörü piyasaya süreceği söylentileri dolaşıyor. Apple'ın MacBook Pro'larında ve 12.9 inç iPad Pro'da bulunan HDR ekranı, ProMotion ve mini LED arka aydınlatmadan yoksundur.

Apple'ın Yeni Monitörü 2023'ün Başlarında Piyasaya Sürülecek

Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları analisti Ross Young'a göre Apple, 2023'ün başlarında 27 inçlik bir mini LED monitör piyasaya sürecek. Bu bilgi Ross Young tarafından Twitter'daki süper takipçileriyle paylaşıldı, bu nedenle tweet yalnızca kendisine abone olan takipçileri tarafından görülebilir.

Apple, 6K ekrana sahip üst düzey Pro Display XDR'yi zaten satıyor ancak diğer Apple ürünlerinde bulunan en son profesyonel özelliklerden o da yoksun. Bu monitör, renk doğruluğunun en önemli detay olduğu durumlarda pahalı referans monitörlerine ihtiyaç duyan profesyoneller için daha uygun olacak.

Ekran yenileme oranlarına ve optimize edilmiş arka aydınlatmaya öncelik verenler bu yeni monitörü bekleyebilir. 27 inçlik bir mini LED arkadan aydınlatmalı monitör, Apple'ın diğer mevcut monitörlerin pazardaki yeri açısından da önemli olacak.