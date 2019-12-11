Apple 27 Yıl Sonra CES Fuarına Geri Dönüyor

Apple her zaman kendi yolunda ilerleme konusunda ısrarcı kalmıştı. Geleneksel olarak büyük teknoloji etkinliklerini susturdu ve rakipleriyle bu platformlarda buluşmayı tercih etmedi. Ancak şirketin CES fuarında ilk defa "gizlilik" odaklı bir konuşma yapacağı öğrenildi.

Apple'ın Global Gizlilik Direktörü Jane Horvath, müşterilerin gizlilik koruması için ne istediği konusundaki düşüncelerini paylaşacağı yuvarlak masa toplantısında konuşacak. Yani CES teknoloji fuarında herhangi bir duyuru, açılış veya stand barındırmayacak. Apple'ın sadece basına yönelik görüşlerini ifade edeceğini belirtelim.

Apple, ABD hükümetinin yoğun baskısı altında olsa bile kullanıcı gizliliği konusunda başarılı gözüküyor. Hiç şüphesiz kullanıcılarını güven altına almayı başaran şirketin üst düzey gizlilik müdürü Jane Horvath, 7 Ocak'taki CES etkinliğinde “Gizlilik Üzerine Yuvarlak Masa Toplantısı”nda konuşacak.