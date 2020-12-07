Apple 32 Çekirdekli İşlemci Üzerinde Çalışıyor: Yeni Mac'lere Güç Verecek

Apple, geliştirdiği teknolojiler ile çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyor. Apple 32 adet yüksek performanslı CPU çekirdeğine sahip yeni bir ARM tabanlı işlemci üzerinde çalışıyor. İşte detaylar.

Apple'dan 32 Çekirdekli İşlemci Geliyor!

Bloomberg'in yeni bir raporuna göre Apple, 2021'in sonlarında bir Mac'te görünebilecek 32 adede kadar yüksek performanslı CPU çekirdeğine sahip yeni bir ARM tabanlı işlemci üzerinde çalışıyor. İşlemci, 2022 yılında yeni "Mac Pro" modelinde de görünebilir.

Şirketin ayrıca 16 adede kadar yüksek performanslı çekirdek ve dört güç verimli çekirdekli CPU tasarımları geliştirdiği ve yeni sürümler için tasarlandığı bildirildi. Yeni işlemciler 2021 yılının bahar aylarına doğru gelebilir. Gelecekteki Apple Silikon tasarımlarında 128 adede kadar özel çekirdekli GPU'lar da bulunabilir.

Yeni MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modellerinin her biri, şirketin dört yüksek performanslı çekirdek ve dört yüksek verimli çekirdeğe sahip bir CPU içeren M1 çipinden güç alıyor. Ancak şirketin Mac Pro gibi daha güçlü makineleri Intel çiplerini kullanmaya devam ediyor. Apple, iki yıl içinde tüm Mac serisini kendi çiplerine geçirmeyi planlamakta.

Bloomberg, artan CPU çekirdek sayısının yanı sıra, Apple'ın daha fazla GPU çekirdeğine sahip yongalar üzerinde de çalıştığını bildirdi. Mevcut M1 yongası yedi veya sekiz GPU çekirdeği ile birlikte gelirken, Apple şu anda 16 ve 32 çekirdekli modelleri test ediyor ve 2021'in sonları veya 2022 yılı için 128 çekirdeğe sahip yongalar üzerinde çalışıyor.

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Yeni Macbook Pro ve Air modelleri M1 işlemciden güç alıyor. Apple, 13 inç MacBook Pro'nun sınıfındaki Windows dizüstü bilgisayarlara kıyasla daha iyi olduğunu ve 3 kata kadar daha iyi performans sunduğunu açıklamıştı. Ayrıca yeni MacBook Air'ın önceki nesil Air'in 3,5 katına kadar CPU performansına ve 5 kata kadar daha hızlı grafiklere sahip olduğu aktarılmıştı.

Yeni MacBook Air'ın Türkiye başlangıç fiyatının 10.999,00 TL olduğu, MacBook Pro Türkiye başlangıç fiyatının ise 14.299,00 TL olduğu duyurulmuştu. Cihazlar hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.