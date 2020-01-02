Apple 40.000 TL'lik Oyuncu Bilgisayarı Üzerinde mi Çalışıyor?

Apple tarafından satılan Mac modellerini tasarımcılar ve yazılımcılar ile eşleştirmeniz oldukça doğal. Ancak bazı söylentiler şirketin bir oyuncu bilgisayarı üzerinde çalıştığını iddia ediyor.

Apple Oyuncu Bilgisayarı Geliştiriyor (mu?)

2020 yılı henüz yeni başladı ve şimdiden tuhaf iddialar ile karşılaşmaya başladık. Bunlardan birisi Apple'ın yaklaşık 5.000 dolar fiyat etiketi ile satışa sunacağı bir oyuncu bilgisayarını işaret ediyor.

Basit bir yöntemle hesaplarsak yurt dışında 1.099 dolardan satılan MacBook Air 2019 ülkemizde 8.699 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Burada basit bir matematik yardımı ile yurt dışında 5.000 dolardan satılacak bir ürünün ülkemizde yaklaşık 40.000 TL civarında bir fiyatla satılacağını düşünebiliriz. Peki bu doğru olabilir mi?

Öncelikle iddiaların kaynağına bakmakta fayda var. Söz konusu iddiaların kaynağı olan Economic Daily, Apple'ın oyuncuları hedefleyen yeni ve çok pahalı bir Mac ile birlikte pazara giriş yapmayı planladığını aktarıyor. Economic Daily bu iddialarına kaynak olarak farklı bir sipariş aldığını belirten tedarik zinciri kaynaklarını temel gösteriyor. İnternet sitesine göre bu bilgisayar WWDC 2020 sırasında tanıtılacak.

Hayır

Economic Daily tarafından ortaya atılan iddialar oldukça garip olsa da yakın zamanda böyle bir adımı beklemiyoruz. Sadece beklenti değil, bazı temel nedenlerimiz de bulunuyor.

Öncelikle Mac, oyun ekosistemi açısından oldukça geride. Hatta neredeyse acınacak durumda. Günümüzün en iyi bilgisayar oyunlarının tümü Windows 10 çalıştıran modern bilgisayarlarda oynanabiliyorken çok azı MacOS üzerinde başarılı bir şekilde çalıştırılabiliyor.

Evet, Mac için oyun geliştiren geliştiriciler var. Hatta böyle bir adım olursa daha da artabilir. Ancak kıyaslama yapıldığında çok daha geniş bir oyuncu kitlesinin Windows platformunda yer aldığını hatırlamamız gerekiyor. Özellikle bu fiyatlandırma politikası ile birlikte önemli bir kitleyi çekmeleri de mümkün olmaz.

Bu nedenle Apple, oyuncuları kendi platformuna çekmekte sorun yaşayacaktır. Dediğim gibi hem oyun sayısı hem de fiyatlandırma açısından.