Apple, 44 Yıl Önce Bugün Kuruldu!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple, tam 44 yıl önce bugün kuruldu. Peki Apple 1 Nisan 1976'dan bu günlere nasıl geldi? İşte detaylar.

Apple Nasıl Kuruldu?

Apple, 1 Nisan 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından Apple I kişisel bilgisayar kitini satmak amacıyla bir garajda kuruldu. Wozniak kitleri kendisi üretti ve Apple I ilk kez Homebrew Computer Club’da görücüye çıktı. Apple I; günümüzde kişisel bilgisayar olarak kabul edilen cihazlardan daha basit şekilde anakart (CPU, RAM ve basit metin tabanlı ekran çipi ile birlikte) olarak satılmaktaydı.

İlerleyen yıllarda Apple II ve Apple II tanıtıldı. 1984 yılında Apple Macintosh’ı piyasaya sürdü. Macintosh’ın satışları başlangıçta iyiydi fakat yüksek fiyatı ve az sayıdaki yazılımı nedeniyle sonraki satışlar daha iyi olmadı. Şirket bilgisayar tarafında kendini geliştirmeye devam etti.

Soldan Sağa Doğru Steve Wozniak, Steve Jobs, Ron Wayne

Biraz daha günümüze gelecek olursak 2007 yılında ilk iPhone modeli piyasaya sürüldü. Şirketin yönetim kurulu başkanı Steve Jobs, 2007'de ilk Apple marka akıllı telefonu tanıttı. 5 Ekim 2011 yılında Steve Jobs hayatını kaybetti. Steve Jobs'un yerine Tim Cook geçti ve Cook, Apple'ın her yıl Eylül ayında yeni akıllı telefon modellerini sahneye çıkarak tanıtmaya devam ediyor.

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