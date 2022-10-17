Apple, 5 Mercedes-Benz Aracı İçin Uzamsal Ses Desteğini Duyurdu

Apple ve Mercedes-Benz bugün, Dolby Atmos ile Apple Müzik'in uzamsal ses özelliği için yerel desteğin, en yeni Mercedes-Maybach, EQS, EQS SUV, EQE ve S-Class modelleri de dâhil olmak üzere Dünya çapındaki belirli Mercedes-Benz araçlarında kullanıma sunulduğunu duyurdu.

The Verge tarafından belirtildiği üzere uzamsal ses, Burmester 3D veya 4D ses sistemine sahip bir Mercedes-Benz aracı gerekiyor.

Apple ile Mercedes-Benz Arasındaki Ortaklık Büyüyor

Apple Müzik, geçen yıldan bu yana daha yeni Mercedes-Benz araçlarında doğrudan MBUX bilgi-eğlence sistemi aracılığıyla kullanılabiliyor. Uzamsal ses, etrafınızda müzik varmış gibi ses çıkaran etkileyici bir surround ses dinleme deneyimi sağlıyor.

Uzamsal ses, geçen yıl iPhone, iPad, Mac ve Apple TV gibi Apple cihazlarında kullanıma sunuldu ve şimdi bu özellik ilk kez bir arabada yerel olarak kullanılabiliyor.

Apple'ın Apple Müzik Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, "Uzamsal Ses, sanatçıların yaratma ve hayranların müzik dinleme biçiminde devrim yaratıyor ve bu, kelimelerle anlatılması imkânsız bir deneyim. Takdir etmek için kendiniz deneyimlemelisiniz. Mercedes-Benz ile birlikte, dünyanın her yerindeki abonelerimize tamamen sürükleyici müzik sunmak için artık daha da fazla fırsatımız var." dedi.