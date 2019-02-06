Apple, 500 Milyon Euro'ya Fransa ile Anlaştı!

Teknoloji devi Apple, vergi konusunda Fransa ile anlaşma sağladı. Apple'ın geçmişe dönük beyan etmediği vergilerin ödenmesi konusunda Fransa ile yaptığı görüşmelerde karara varıldı. Yapılan anlaşma ile Apple, Fransa'ya 500 milyon euro ödeme gerçekleştirdi.

Apple tarafından yapılan açıklamada, "Fransız vergi makamları kısa süre önce şirketin Fransız hesapları üzerinden çok yıllı bir denetim gerçekleştirdi ve bu düzenleme kamu hesaplarımızda bilgilendirilecek." denildi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söylemişti. Fransız yetkilileri konu hakkında bir açıklamada bulunmadılar.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi büyük internet devleri Avrupa kamuoyunda, gelir elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede gelir beyan ettikleri için büyük eleştiriye mağruz kalmaktalar.

Apple'ın Yaptığı Bir İlk Değil!

Apple, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İrlanda ile yapılan vergi anlaşmasıyla gündeme gelmişti. Avrupa Birliği Komisyonu, Apple’dan geriye dönük 13 milyar avroluk vergiyi faiziyle birlikte İrlanda'ya geri ödemesini talep etmişti. Talep edilen vergi ödemesi Apple tarafından gerçekleştirilmişti.

Sizler Apple'ın yaptığı vergi ödemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!