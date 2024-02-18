Spotify'ın Şikayeti Sonuç Verdi: Apple'a 538 Milyon Dolarlık Ceza!

Financial Times'ın yayınladığı bir habere göre Apple, AB komisyonu tarafından ilk kez para cezasına çarptırılmak üzere. Habere göre, ceza miktarının 500 milyon euro civarında (yaklaşık 538 milyon dolar) olması bekleniyor.

Bu karar, Spotify'ın 2019'da yaptığı resmi şikayetin ardından başlayan davanın bir sonucu olarak verilecek.

Avrupa Birliği komisyonu, Apple'ın Spotify gibi müzik akışı uygulamalarının müşterilere hizmetlerine abone olmanın diğer yollarını anlatmasını ve böylece Apple'ın uygulama içi satın alma komisyonundan kaçınmasını engelleyerek yasadışı davrandığına inanıyor.

Apple'ın App Store Politikası Pahalıya Patladı

Apple, App Store'un yönlendirme karşıtı hükümleri olarak anılmakta. Her ne kadar yönlendirme karşıtı hükümler daha geniş çapta uygulanıyor olsa da bu AB soruşturması özellikle App Store politikasının müzik akışı üzerindeki etkileriyle ilgilidir.

Esasen, Apple'ın zorunlu komisyonu ve servislerin kullanıcılara alternatif ödeme yollarını anlatma konusundaki kısıtlamaları, Apple Music'in üçüncü taraf rakiplerine karşı haksız bir şekilde kayırıldığı anlamına geliyor. AB'nin argümanı özetle bu şekildedir.

Önümüzdeki AB kararı Apple'ı alternatif uygulama içi ödeme yöntemlerine izin vermeye zorlamayacak, ancak müzik akışı uygulaması geliştiricilerinin çevrimiçi abone olmak için web sitelerine serbestçe bağlantı verebilmelerinde ısrar edecek. AB'nin müzik yayını davasına ilişkin kararının önümüzdeki haftalarda resmi olarak açıklanması bekleniyor, dolayısıyla tüm ayrıntıları o zaman öğreneceğiz.

2022'de Apple, okuyucu uygulamaları için yönlendirme karşıtı hükümleri gevşeterek şirketlere kendi web sitelerine bağlantı eklemelerine izin verdi. Spotify da bu kuralın kapsamına girdiği için abonelerine farklı katmanlarda abonelik sunmak için web sitesine bağlantı vermeyi istiyor.

AB soruşturması da Apple'ın önceki davranışını değerlendiriyor. Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan Dijital Pazar Yasası, Spotify'a AB'de alternatif ödeme yöntemlerini kullanma izni verecek.

Ancak Apple, Spotify'ın App Store'da listelenmeye devam etmesi durumunda komisyon ve "temel teknoloji ücreti" adı altında belirli bir ücret almaya devam edecek. Son olarak Spotify CEO'su Daniel Ek, verilen şartları uygulanamaz olarak nitelendirdi.