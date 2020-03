Apple, 5.5 inç iPhone 9 Plus Modeli Tanıtabilir

Apple, çok yakında iki iPhone modeli ile karşımıza çıkabilir. 4.7 inç iPhone 9’un yanında 5.5 inç iPhone 9 Plus’ı görebiliriz. Bu bilginin iOS 14 kodları arasından elde edildiği düşünüldüğünde sızıntının gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. iPhone 8 formunda ancak donanımsal olarak yenilenmiş iPhone’u bekleyenler için heyecan verici haberin detayları haberimizde.

iPhone 9 Özellikleri

Apple’ın Mart ayında iPhone 9’u tanıtacağı aylardır konuşuluyor. iPhone 8’den çok da farklı olmayan hatta aynı tasarımda, donanımı biraz güçlendirilmiş giriş seviye bir iPhone modeli olacağını biliyorduk. iOS 14 kodları incelenirken Apple’ın bu modelin Plus versiyonunu da tanıtacağı ortaya çıkarıldı. Görünen o ki, iPhone 9 iPhone 8 formunda, iPhone 9 Plus da iPhone 8 Plus formunda olacak. iPhone 9 serisinde biyometrik güvenlik olarak Face ID yerine Touch ID göreceğiz; yani iPhone 8’deki gibi ekran kasa oranını oldukça düşüren parmak izi okuyucu bulunacak. Yurt dışında kullanabilecek Apple Pay Express Transit özelliği (toplu taşımalarda telefonunuzu yaklaştırarak ödeme yapmanızı sağlıyor) ile gelecek. Şu anda sadece iPhone XS, iPhone XR ve iPhone 11’de kullanılabilen, uygulama açmadan NFC etiketlerini tarama özelliği de olacak.

iPhone 9 Fiyatı ve Tanıtım Tarihi

iPhone 9 fiyatına gelince, 4.7 inç giriş seviyesi iPhone 9 fiyatı 399 dolardan başlayacak, 64GB ve 128GB depolama alanı seçeneği olacak ve gri, gümüş ve kırmızı renkleri olacak. 5.5 inç iPhone 9 fiyatı henüz bilinmiyor; Kuo, 4.7 inç modelden 100 dolar daha pahalı olacağını tahmin ediyor. iPhone 9 ve 9 Plus, daha önce de söylediğimiz gibi Mart ayının sonunda tanıtılacak.