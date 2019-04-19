Apple, 5G iPhone İçin Qualcomm ile Çalışmaya Hazırlanıyor

Teknoloji devleri Apple ve Qualcomm arasında uzun süredir devam eden yasal savaşlar nihayet sona erdi. Aralarındaki anlaşmazlıkları geride bırakan şirketler geçtiğimiz Salı günü barış anlaşması imzaladı.

Bu gelişmelerden sonra gözler Apple’ın üreteceği 5G destekli iPhone’lara çevrildi. Apple’ın 5G'li iPhone’lar için çok yüksek bir ihtimalle Qualcomm ile birlikte çalışacağını söyleyebiliriz. Çünkü Qualcomm, zaten bir süredir çeşitli müşterileri için 5G modemler üretiyordu.

Bloomberg, 5G destekli iPhone üretmesi için önünde hiçbir engel kalmayan Apple’ın, yüksek hızlı kablosuz teknolojiye geçmesi için tek şansının Qualcomm ile çalışması olduğunu belirtiyor. Yani Apple’ın 5G modem ihtiyacını Qualcomm’dan başkası karşılayamaz gibi görünüyor. Northland Capital Markets analisti Gus Richard da, "Qualcomm, Apple’ın önümüzdeki yıl 5G modem alabileceği tek şirket." açıklamasını yapmıştı.

Intel, Qualcomm ile Rekabet Edemedi

Aslında Apple, Qualcomm’a yönelmeden önce 5G modemlerini Intel’in üretmesini istiyordu. Ancak Qualcomm’un 5G alanındaki uzmanlığı ve kaynaklarıyla rekabet edemeyen Intel, kısa süre önce 5G modem üretmeyeceğini ve bu pazardan çekileceğini açıkladı.

Apple, Qualcomm’un da desteğiyle 5G özellikli bir iPhone’u önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ancak şirketlerin arasındaki ortaklığın doğası ve zamanın kısıtlı olması nedeniyle muhtemelen 2020 yılında 5G destekli bir iPhone göremeyeceğiz. Uzmanlar da 5G'li iPhone’ların ancak 2021 yılında piyasaya sürülebileceği görüşünde.