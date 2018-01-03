Apple, 6.5 inç iPhone X'lerin OLED Panellerini LG'den Alacak

Apple, yeni amiral gemisi iPhone X'in çerçevesiz tasarımı sayesinde daha küçük bir gövdeye çok daha büyük bir ekran sığdırabiliyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, 2018 yılında 6.5 inçlik bir iPhone X modeli piyasaya çıkartabilir. Detaylar haberimizde.

ET News'in raporuna göre LG, Apple'ın gelecekteki iPhone modellerinde kullanacağı OLED ekranların en büyük tedarikçisi olacak. Geçen ay yayınlanan başka bir raporda, LG'nin iPhone X'in OLED panallerini tedarik edecek şirketlerden bir tanesi olacağı yönündeki bilgiye rağmen, Japon devi yaptığı açıklamada; Apple'a herhangi bir OLED tedariği yapmadığını bildirmişti.

LG'nin şu anda Apple ile ortaklık kurmaması, ileride kurmayacağı anlamına gelmiyor. Nitekim ET News'in son raporu, iki şirketin bu konuda somut adımlar attığını ve LG'nin 2018'in ikinci yarısında iPhone X için OLED ekran tedariğine başlayabileceğini gösteriyor.

Görünüşe göre LG, iPhone X'in 6.5 inçlik modeli için Apple'a ekran tedarik eden ana firma olacakken, Samsung ise daha küçük ekranlar için ABD'li teknoloji devine ürün tedarik etmeye devam edecek. Öte yandan her iki şirket tarafından bu iddiaları doğrular bir açıklama gelmediğini de belirtmiş olalım.