Apple’a 1 Milyar Dolarlık Dava Açıldı

Şu sıralar Apple ilginç bir dava olayıyla karşı karşıya. 18 yaşındaki bir öğrenci, Apple’ın yüz tarama teknolojisinin yanlış çalışması nedeniyle suçlu konumuna düştü. Bilindiği üzere Apple, kendi mağazasına giren müşterilerinin yüz taramasını kendi sistemleriyle yapıyor.

New York’ta yaşayan Ousmane Bah adlı genç, 4 farklı eyaletteki Apple soygunlarından sorumlu tutuluyor. Apple yüz tanıma teknolojisi kullanan mağazalarda bu sistemler, hırsızlığı 18 yaşındaki bir çocuğun yaptığını gösteriyordu.

Apple yeni bir tartışma başlattı

Şirket yetkilileri henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, 18 yaşındaki bu öğrenci kendisini zor duruma düşüren Apple'a karşı 1 milyar dolarlık dava açtı. Hem çevresi tarafından dışlandığını, hem de haksız yere suçlandığını ifade eden genç; Apple'ın, hayatını çok kötü etkilediğini söyledi.

Hırsızlık olayını ilk kez haziran 2018'de öğrenen bu genç, Manhattan soygunu için de kasım 2018’de gözaltına alındı. Üstelik tam da o ara eğitim hayatının çok kötü gittiğini söyleyen Ousmane Bah, hukuki mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Dava dilekçesinde, "Bu olay, Apple şirketinin hırsızlıktan şüphelenilen kişileri izlemek için mağazalarındaki güvenlik sisteminde kullandığı yüz tanıma uygulaması ile de alakalı. Apple'ın Orwell'ci (1984 romanının yazarı George Orwell) şekilde müşterilerinin haberi olmadan yüzlerini tarayarak, hırsızlık olaylarında 'şüpheliler' listesindekilerle eşleştirdiği anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Apple gibi şirketlerin yüz tanıma teknolojisi yeniden tartışma konusu oldu. Bazıları Apple gibi kuruluşların yüz tanıma teknolojisi kullanması nedeniyle mağduriyetler oluşabileceğini söylemişti. Ancak diğer bir kesim ise bunun güvenlik için şart olduğunu ifade etti. Peki siz yüz tanıma teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.