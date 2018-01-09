Apple'a Bir Dava da Fransa'dan

Apple, eski model iPhone'ları bilerek yavaşlattığını itiraf ettiğinden beri sular bir türlü durulmuyor. Son olarak Paris savcılığı şikayetler üzerine Cupertino merkezli teknoloji devine soruşturma açılmasına karar verdi.

Apple, teknoloji dünyasını sarsan itirafı sonrasında, aleyhinde açılan onlarca dava ile baş ediyor. Şirket, cihazın performanısının batarya değişimi ile normale döneceğini açıklasa da davaların önüne geçemedi. Apple'ın eski iPhone'ları bilinçli bir şekilde yavaşlattığını itiraf etmesi üzerine bir hamle de Fransa'dan geldi.

Paris savcılığından yapılan açıklamada, iPhone marka telefonların eski modellerinin "kasıtlı olarak yavaşlatılması" olarak kamuoyunun gündemine gelen iddialar sonrası bir tüketici derneğinin şikayette bulunduğu belirtildi.

Tüketici derneklerinden yüzlerce şikayet geldiğini ifade eden savcılık, Apple hakkında "hilekarlık" da dahil bir dizi iddia hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

iPhone Batarya (Pil) Değişim Programı Başlatılmıştı

Amerikan teknoloji devi, eski iPhone'ları planlı bir şekilde yavaşlattığını itiraf etmesinin ardından, kullanıcılardan gelen tepkileri azaltmak için batarya değişim ücretlerinde indirime gitmişti. Durumdan etkilenen kullanıcılardan özür belirtisi olarak 79 dolar yerine 29 dolar (Türkiye fiyatı 129 TL) alacağını açıklayan Apple, değişim işlemlerinin Ocak 2018 ila Aralık 2018 arasında yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan, batarya değişim programının her model için geçerli olmadığını da hatırlatalım. iPhone 6 ve sonraki modellerden birine sahipseniz Apple Türkiye Mağazası veya Pupa gibi Apple tarafından yetkilendirilmiş servislere cihazınızı götürerek bu programdan faydalanabilirsiniz.