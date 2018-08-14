Apple'a Boykot Kararı Vestel Hisselerini Coşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın SETA tarafından düzenlenen sempozyumdaki konuşması sonrası Vestel hisseleri yükselişe geçti.

Son dönemde Türkiye ile ABD ilişkileri hiç olmadığı kadar gergin. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durduran belgeyi imzalamasının ardından, Türkiye’den çok önemli bir misilleme geldi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan menşeli teknolojik ürünlere boykot uygulayacaklarını söyleyerek, “Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu çarpıcı açıklamayla ilgili detayları hemen aşağıdaki videomuzda bulabilirsiz:

Erdoğan’ın bu açıklaması sonra Vestel hisselerinde önemli bir yükseliş yaşandı. Açıklama öncesinde yüzde 2.6 yükselişle 8.57 liradan işlem gören Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 7 artışla 8.94 liraya kadar yükseldi.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı’nın boykot açıklamasının detayları henüz belli değil. Yani ABD’nin elektronik ürünlerine hangi yöntemlerle boykot uygulanacağını bilmiyoruz. Bu plan çerçevesinde yapılacak şeylerden birisi, söz konusu ürünlerin gümrük vergilerini artırmak olabilir. Bir diğer seçenek olarak da kullanıcılar Türkiye’de üretilen veya ABD menşeli olmayan ürünlere yönlendirilebilir. Yerli elektronik ürün pörtfolyosunda öne çıkan ilk marka Erdoğan’ın da işaret ettiği gibi Vestel.

Son dönemde orta ve üst segmente hitap eden başarılı akıllı telefonlar tasarlayan Vestel, piyasadaki önemli markalara göz kırpıyor. Son olarak Vestel Venus Z20 akıllı telefonunu tanıtan şirket, tasarım ve donanım anlamında başarılı bir cihaza imza atmıştı.

Vestel Venus Z20 İnceleme Videosu