ABD’de son derece ilginç bir mahkeme sonucu ortaya çıktı ve Apple’a dava açmak serbest hale geldi. Bundan kısa bir süre önce Avrupa'da da Apple ilgili bazı tekel davaları açılmıştı.

Birçok kullanıcı, Apple Store üzerinden yapılan uygulama yükleme işlemlerinin belirli bir süreden sonra Apple'ın tekelleşmesi ile sonuçlandığını düşünüyor. Apple’ın uygulama platformu, ağırlıklı olarak şirketin kendi uygulamalarını kullanıcılara öneriyor.

Apple'a dava açmak artık daha kolay

Apple Store uygulamaları geliştirenler, daha önceden yanlış bir bilgi nedeniyle şirkete dava açmıyordu. Bunun yerine Apple uygulama geliştiricilerine dava açan kullanıcılar, büyük bir hata yaptıklarını mahkeme kararı ile fark ettiler. Mahkeme; Apple’ın iPhone telefonları üzerinden uygulama mağduriyeti nedeniyle dava açılabileceğini ifade etti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh, şirketin diğer uygulama üreticilerinden %30 komisyon aldığını ve bunun hiç adil olmadığını ifade etti. Uygulama üreticilerinin Apple ile bu haksız rekabetleri nedeniyle dava açmalarının önünde hiçbir engel olmadığını da sözlerine ekledi.

Bilindiği üzere Apple, akıllı telefon modelleri olan iPhone'lar için birçok uygulama üretmeye başlamıştı. iPhone satışlarının düşmesi nedeniyle şirket, daha çok bu tarz uygulamalara yöneldi. Peki siz bu konuda haksız bir rekabet olduğunu düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.