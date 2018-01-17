Apple'a Meltdown ve Spectre İçin İlk Dava Açıldı

Apple'ın bu aralar başı bir hayli ağrıyacak gibi görünüyor. Firmaya Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları nedeniyle yeni bir dava açıldı.

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Apple'ın eskiyen bataryaya sahip iPhone telefonları, kullanıcılarına danışmadan ve bilgi vermeden yavaşlattığı ortaya çıkmış, bu durum büyük bir skandal yaratmıştı. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Apple, batarya değişim fiyatlarını aşağı çekse de iPhone kullanıcılarının gönlünü alamamış, firmaya farklı davalar açılmış ve Amerikan hükümet yetkilileri konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Amerika'da Anthony Bartling ve Jacqueline Olson tarafından açılan yeni davanın sebebi ise direkt olarak Apple değil. Bilindiği üzere Meltdown ve Spectre açıkları işlemcilerde keşfedilen bir tasarım açığı nedeniyle ortaya çıkıyor. iPhone telefonlarda, iPad tabletlerde, iPod ve Apple TV modellerinde kullanılan işlemciler ise ARM tarafından üretiliyor. ARM, bu açıkların kendi işlemcilerinde de etkili olduğunu itiraf etmişti ve ardından Apple, bütün iPhone modellerinin açıktan etkilendiğini duyurmuştu.

Açılan davanın iddianamesinde ise Apple'ın bu açıklardan, duyurulmalarından çok önce haberdar olduğu ve cihazlarının performansını, bu açıkları kapatmak için yayınlanan güncellemelerle düşürdüğü iddia ediliyor. Apple, henüz Meltdown ve Spectre yamalarının ne kadar performans kaybına sebep olduğunu benchmark verileriyle açıklamadı. Fakat iddianamede performans düşüşünün %5 ile %30 arasında değişen oranlarda olduğu belirtiliyor. Bağımsız olarak yapılan benchmarklarda ise eski telefonlarda performans kaybının belli işlemlerde %50'ye varabildiği görülüyordu.

Davacı taraf, Apple'ın açıklardan haberdar olmasına bağlı olarak bu açıkları daha önceden kapatabileceğini de iddialarına ekliyor. Davanın sonucunu bilemiyoruz; fakat Intel de benzer bir davada sanık koltuğuna oturacak. Anlaşılan o ki, piyasadaki bütün işlemci üreticileri ve bu üreticilerinin işlemcilerini kullanan firmalar davalardan kaçamayacak.