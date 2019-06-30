Apple’a OLED Ekran Tokadı: iPhone 11 Üretimi Tehlikeye Girdi

ABD'nin Huawei şirketini ticari kara listeden çıkarmak istediğini söylemesi ile birlikte ortam biraz yumuşadı. Ancak ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının benzeri bu sefer de Güney Kore ve Japonya arasında başladı diyebiliriz. Üstelik bu seferki sorun sadece iki ülkeyi değil, aynı zamanda şirketleri de etkiliyor. İşte haberimizin detayları.

4 Temmuz tarihinden itibaren Japonya telefon ekranları ve işlemcilerinde kullanılan; fluorinated polyimide ve hydrogen fluoride maddelerinin ihracatını kısıtlıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese bile bu kararın kesin olduğunu söyleyebiliriz.

Apple, tedarikçilerinden ekran alamayacak

Yukarıda ekranlar için kesinlikle olması gereken maddeler, daha çok Japonya'dan ithal ediliyor. Güney Koreli panel üreticileri gelecek olan kısıtlama ile birlikte ciddi bir üretim sorunu yaşayacak. Apple şirketinin ekranı tedarikçisi olarak bilinen Samsung ve LG, bu kısıtlamadan büyük oranda etkilenecek.

Apple şirketi, tüm bu nedenlerden dolayı 2019 yılında iPhone'lar için yeterli sayıda OLED ekran ayarlayamayabilir. iPhone 11 ve iPhone 11 Max ekranına OLED geleceğine kesin gözüyle bakılırken, durum biraz değişti. Apple şirketi Japan Display şirketinden OLED ekran tedarik edebilir. Ancak bu şirket, muhtemelen Samsung'un hızına yetişemez.

Bundan kısa bir süre önce Güney Kore Yüksek Mahkemesi 2. Dünya Savaşı sırasında Güney Koreli işçilerin Japonya'nın Nippon Çelik Fabrikası’nda çalıştırıldığını ifade etti. Bu konunun acilen cezalandırılmasını da talep ettiler. Ancak Japonya oralı bile olmadı. Sizce bu yılki iPhone modelleri zora girer mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.