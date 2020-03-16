Apple'a Rekabete Aykırı Davranmaktan 1.2 Milyar Dolarlık Ceza

Apple, Fransa'nın antitröst gözlemcisi tarafından 1.1 milyar euro (1.2 milyar dolar) para cezasına çarptırıldı. Gerekçe olarak Apple'ın dağıtım ağında rekabete aykırı davranışlar sergilediği ve ekonomik bağımlılığı kötüye kullandığı gösterildi.

Diğer tüm büyük teknoloji şirketleri gibi Apple da rekabete aykırı davranışlarda bulunduğunu iddia eden antitröst organlarının ağına takıldı. Para cezası, pazardaki rekabeti kasıtlı olarak engelleyen Apple'ın toptan satış ortaklarına kesilirken aynı zamanda L'Autorité de la Anlaşması ön plana çıkartıldı.

Antiröst gözlemcisi yaptığı açıklamada "Apple ve iki toptancısı birbirleriyle rekabet etmemeyi ve distribütörlerin birbirleriyle rekabet etmesini önlemeyi ve buna bağlı olarak Apple ürünlerinin toptan satış pazarını mesken tutmayı kabul ettiler.” dedi. Apple'ın Fransa'daki dağıtıcıları olan Tech Data ve Ingram Micro'na da 63 milyon euro ve 76 milyon euroluk cezalar kesildi.

Apple Sessiz Kalmadı: "Fransız Şirketler Kaosa Sürüklenecek"

Apple ise antitröst gözlemcisinin bu kararına itiraz edeceğini ve bunun Fransa'daki yasal emsallerle çeliştiğini söyledi. Şirket tarafından gelen açıklama şu şekilde: "On yıldan uzun süre önce yapılan uygulamalarla ilgili olan bu ceza, Fransa'daki tüm sektörlerdeki şirketleri kaosa sürükleyebilecek bir duruma getiriyor."