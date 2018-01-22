Apple'a Soruşturma Açan Ülkelerin Arasına Güney Kore de Eklendi

Eski model iPhone'ları planlı bir şekilde yavaşlattığını itiraf eden Apple, birçok ülkede hakkında açılmış onlarca soruşturmayla mücadele ediyor. Listeye eklenen son ülke ise Güney Kore oldu.

Güney Kore, Cupertino merkezli teknoloji devinin sansasyon yaratan itirafından sonra harekete geçen bir başka ülke oldu. Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Tüketici Egemenliği Vatandaşları Birliği'nin Apple'ın CEO'su Tim Cook ve şirketin Kore şefi olan Daniel Dicicco'ya yönelik şikayetleri nedeniyle Apple hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Tüketici Egemenliği Vatandaşları Birliği, Apple'ın iPhone sahiplerini, eski modellerin performansını kasıtlı olarak yavaşlatarak yeni bir iPhone satın almaya zorladığını iddia ediyor. Aynı iddialar, ABD genelinde açılan yaklaşık 50 davanın yanı sıra Fransa, İtalya ve Almanya'daki yetkililer tarafından başlatılan hükümet soruşturmalarının kalbinde yer alıyor.

Ne Olmuştu?

Apple, 2016 yılında iPhone 6, 6S ve SE modellerinde yaşanan aniden kapanma sorunlarını düzeltmek için iOS 10.2.1 yazılım güncellemesini yayınlamıştı. Güncelleme ile ilgili ayrıntılar o dönemde yeterince açıklanmamıştı ancak daha sonra, söz konusu yazılım güncellemesinin belirtilen cihazlardaki CPU performansını geçici olarak düşürdüğü keşfedilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın "Eski model iPhone'ları planlı bir şekilde yavaşlatıyoruz" itirafıyla resmileşen bu olay, teknoloji dünyasına bomba gibi düşmüştü. Yayınladığı bazı güncellemelerle kullanıcıların iPhone'larını yavaşlatan ve cihaz yükseltmeleri yönünde görünmez bir baskı uygulayan Apple, bu stratejisinin ayyuka çıkmasıyla birlikte onlarca soruşturma ve dava ile karşı karşıya kaldı.

Apple'ın Özür Çabaları

Batarya değişimlerinde 50 dolarlık indirim yapılacağını açıklayan Apple, batarya değişim fiyatının 79 dolardan 29 dolara indirileceğini belirtti. Türkiye'deki iPhone'ların bataryasını normalde 319 TL ile 190 TL arasında değiştiren Apple, yaptığı indirim ile bunu 129 TL’ye çekti. (iPhone 6 ve sonrası cihazlar için geçerli)

Apple CEO'su Tim Cook, her fırsatta kullanıcılardan bu stratejileri nedeniyle özür diliyor. Son olarak ABC News'e konuşan Cook, insanların öfkesini çok iyi anladıklarını ve bu durumu düzeltmek için her şeyi yaptıklarını ifade etti. Cook, yaklaşmakta olan bir iOS güncellemesinin daha ayrıntılı pil sağlık bilgisi sunacağını ve kullanıcıların, Apple'ın daha önceden zorunlu olarak uyguladığı yavaşlatma özelliğini dilerlerse devre dışı bırakabileceklerini açıkladı.

Güç yönetimi olarak tanımlanan bu özelliği kapattığınızda kullanıcı deneyiminiz hiçbir şekilde etkilenmeyecek ancak bataryanın yetersiz güce sahip olmasından kaynaklanan beklenmedik kapanmalarla karşı karşıya kalabileceğiniz uyarısını da yapmadan geçmeyelim.

Tabii bütün bu özür çabaları Apple'ın hakkında açılmış soruşturmalara bir son verecek mi henüz belli değil. Yine de yükselen tansiyonu biraz olsun düşürmeye yetecektir diye tahmin ediyoruz.