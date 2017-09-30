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  4. Apple'a Yapılan Ulusal Güvenlik Taleplerinde Rekor Artış!

Apple'a Yapılan Ulusal Güvenlik Taleplerinde Rekor Artış!

Apple'a Yapılan Ulusal Güvenlik Taleplerinde Yüzde 400 Artış Var!
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Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

Apple'ın her 2 yılda bir açıklanan ulusal güvenlik talepleri raporu yayınlandı. Ulusal güvenlik taleplerinde rekor artışın görüldüğü raporda, hepimizi ilgilendiren çarpıcı sonuçlar yer alıyor.

 Ulusal güvenlik talepleri, hükümetler tarafından şirketlerin veya insanların bilgilerini "ulusal güvenlik" adı altında istemelerine deniyor. Üstelik bu durum mahkeme kararıyla olursa, şirketlerin veri paylaşmama gibi bir seçenekleri de kalmıyor. Talepler de bu yüzden hep resmi olarak yapılıyor ve soruşturma için gerekli olduğu söyleniyor. 

Rapora dönecek olursak, Apple'a 2017 yılının ilk yarısında 9 bin hesabı etkileyen 13 bin 250 ulusal güvenlik talebi gönderilmiş. Daha önce 2015 yılında yayınlanan raporun aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu talepler tam 3 kat artmış. Bu artışın nedeni bilinmiyor, ancak Trump'ın göreve gelişinden beri taleplerin arttığı söyleniyor.

Apple daha önce San Bernardino çatışmalarında suçlanan Syed Farook isimli şahsın iPhone'una ulaşılmaması için hükümetle çatışmıştı. Yoğun baskılara rağmen şirket talebi yerine getirmemişti. Bu gibi örneklere rağmen taleplerin neden bu kadar artığını bilmemek gerçekten ilginç. 

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ETİKETLER: Apple güvenlik devlet talepleri

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