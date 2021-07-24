Apple'dan A13 Bionic ve Yapay Zeka Destekli Ekran Geliyor

Apple, A13 Bionic ve yapay zekalı ekran geliştiriyor mu? Apple'ın Pro Display XDR'si oldukça uzun bir süredir piyasada, ancak yüksek fiyatlı ekranın güncellenmiş bir versiyonu hakkında yakın vadede söylenti yoktu. Yeni iddialar çok daha gelişmiş bir ekranın varlığına işaret ediyor.

Apple'ın 2019'da yerleşik bir GPU ile yüksek çözünürlüklü ekran üzerinde çalışıyor olabileceği söylentileri dolaşıyordu. Apple 2019'da Pro Display XDR'ı piyasaya sürdüğünde herhangi bir GPU'ya sahip olmadığını gördük.

Apple, A13 Bionic ve yapay zekalı ekran geliştiriyor mu?

Yeni gelen iddiaya göre Apple, nihayet yenilenmiş bir teknolojinin peşinde olabilir. Şirketin, iPhone SE 2020 ve iPhone 11 serisinde bulunan A13 Bionic'ten güç alacak J327 kod adı altında yeni bir ekran üzerinde çalıştığına dair söylentiler bulunuyor. 9to5Mac'e göre ekran ayrıca makine öğrenimi görevlerini hızlandırmak için kendi içerisinde bir Neural Engine (sinir motoru) yer veriyor.

ABD'li üretici Pro Display XDR ile başlattığı seriye yerleşik bir GPU eklemeyi başarırsa içerik üreticilerin daha güçlü grafik performansı elde etmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca eski bir yonga seti tarafından desteklenebilmesi, düşük fiyata sahip olmasında kritik önem arz ediyor.

Apple'ın planlarının değişebileceğini unutmayın, tıpkı ilk Pro Display XDR'ın sahip olduğu söylenen özelliklere sahip olmaması gibi. Apple'ın bu yeni harici ekran için lansman planları da şimdilik belirsizliğini koruyor.

iPhone 13 hızlı şarj ile gelecek müjdesi

iPhone 13 modeli ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Paylaşılan iddiaya göre bazı iPhone 13 modelleri 25W güç adaptörünü destekleyecek. Yeni modeller bu sayede şarj konusunda iPhone 12 serisine kıyasla bir avantaj sunacak.

iPhone 12 serisi 20W güç adaptörünü destekliyor. Bu sebepten ötürü 25W hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen yeni modeller şarj konusunda büyük bir değişiklik sağlamayacak. Samsung Galaxy S21 modelinin de 25W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim.

Paylaşılan bilgilere göre iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinde 3095 mAh batarya bulunacak. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde 2185 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

iPhone 12 Mini modelinde 2227 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen iPhone 13 Mini modelinde 2406 mAh büyüklüğünde bataryanın yer alacağı iddia edildi.