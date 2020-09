Apple A14 Bionic İşlemci Performans Testinde Hayal Kırıklığı Yarattı

Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından düzenlenen etkinlikte yeni iPad Air tanıtılmıştı ve iPad Air'in işlemcisinin A14 Bionic işlemci olduğu açıklanmıştı. Etkinlikte ayrıca A14 Bionic işlemcinin A12 Bionic'e kıyasla yüzde 40'lık devasa bir performans artışına sahip olduğuna vurgu yapılmıştı.

Şimdi ise iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu sonuçları sızdırıldı. A14 Bionic işlemci performans testinde hayal kırıklığı yaşattı. İşte detaylar.

iPhone 12 Pro Max'in işlemcisi A14 Bionic işlemci Qualcomm'un Snapdragon 865+ işlemcisi ile kıyaslandı. Kıyaslamayı Snapdragon 865+ kazandı. Ice Universe Twitter hesabı üzerinden kıyaslamayı paylaştı.

A14 Bionic işlemcinin performans testinden aldığı puan Snapdragon 865+ 'den bile daha düşük seviyede. Hemen aşağıdan Ice Universe tarafından yapılan paylaşıma göz atabilirsiniz.

AnTutu exposed the results of the iPhone 12 Pro Max, and the performance of the Apple A14 was disappointing. This score is even lower than Snapdragon 865+. pic.twitter.com/7x5feZ0GPo