Apple ABD Mağazalarını Kapatıyor: İşte Nedeni!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Apple, ABD mağazalarını kapatıyor. Bu kararı duyanlar ilk etapta duruma pek anlam veremezken daha sonra nedenini öğrendiklerinde şirkete hak veriyorlar. İşte gündeme bomba gibi düşen Apple mağazalarının kapanma nedeni.

Bildiğiniz üzere son dönemlerde ABD oldukça karışık olaylarla çalkalanıyor. Dünyanın koronavirüs merkezi haline gelen ve en fazla vakanın yer aldığı Amerika kıtası ağır darbe aldı. Üstelik Bunlar yetmiyormuş gibi siyahi vatandaşların eylem yapması ve ülkedeki herkesin haklı olarak bu eyleme katılmaları hastalığı ciddi miktarda arttırdı. Bu durum ABD'nin birçok eyaletinde vaka sayısının adeta roket gibi yükselmesine neden oldu.

Apple ABD mağazalarını koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatacak

Şirket; 20 Haziran'da Florida, North Carolina, South Carolina ve Arizona'daki 11 mağazasını hizmetten çıkaracağını söyledi. Böylece mağazaların kapanması resmi ağızlardan açıklanmış oldu. Kullanıcılara tamir edilecek ürünler varsa hafta sonu bunları mağazalardan talep etmelerini rica etti.

Dilerseniz şirketin kapatma kararı aldığı mağazalarının bulunduğu bölgelerde nasıl bir tablo var göz atalım. Bu bizlere şirketi anlamamız için kesin bir işaret sunacaktır. Arizona'daki günlük vaka sayısı son 2 haftada %108 arttı. Florida'da %141, North Carolina'da %29 ve South Carolina'da %120 dolaylarına kadar yükseldi. Bu tabloya bakıldığında şirketin mağazalarını kapatma kararı almasına şaşırmıyoruz.

Apple, ABD çapında 271 mağazaya sahip. Diğer mağazaların kapanıp kapanmayacağı ise henüz net değil. Sizce şirket böyle bir karar alarak doğru olanı mı yaptı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.